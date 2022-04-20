Группа международных экспертов разработала пакет новых санкций против РФ. Он включает признание РФ страной – спонсором терроризма

Возможности для усиления санкций против России за вторжение в Украину есть, подчеркивают авторы плана Фото: ЕРА

Эта группа работала под руководством руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, экс-советника президента США по вопросам национальной безопасности, экс-посла США в России Майкла Макфола.

На сайте главы государства обнародовали этот план. Он состоит из 10 пунктов, среди которых:

расширение нефтегазовых, транспортных и страховых санкций;

введение новых финансовых санкций;

усиление персональных санкций против ряда категорий граждан РФ и Беларуси;

усиление санкций против госпредприятий РФ;

введение вторичных санкций;

расширение и усиление торговых эмбарго.

"Этот документ станет основой для дальнейшей работы нашего правительства по усилению санкционного давления на Россию. Мы будем предлагать нашим партнерам этот список за основу для координации введения санкций. Кстати, собственно в документе содержится положение о синхронизации санкционного давления со стороны демократических стран", – сказал Ермак.

В заявлении группы отмечается, что не все ее представители "согласны с каждой конкретной предложенной санкцией или действием".

"Но мы едины в убеждении, что санкции против России должны быть расширены как можно скорее, пока [президент РФ Владимир] Путин не выведет российские вооруженные силы из Украины. Отдельные лица сейчас утверждают, что больше нет возможностей усиления экономического давления на Россию; но наша рабочая группа радикально не согласна с этим утверждением", – подчеркивают авторы плана.

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