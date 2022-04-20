Группа международных экспертов разработала пакет новых санкций против РФ. Он включает признание РФ страной – спонсором терроризма

Эта группа работала под руководством руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, экс-советника президента США по вопросам национальной безопасности, экс-посла США в России Майкла Макфола.
На сайте главы государства обнародовали этот план. Он состоит из 10 пунктов, среди которых:
"Этот документ станет основой для дальнейшей работы нашего правительства по усилению санкционного давления на Россию. Мы будем предлагать нашим партнерам этот список за основу для координации введения санкций. Кстати, собственно в документе содержится положение о синхронизации санкционного давления со стороны демократических стран", – сказал Ермак.
В заявлении группы отмечается, что не все ее представители "согласны с каждой конкретной предложенной санкцией или действием".
"Но мы едины в убеждении, что санкции против России должны быть расширены как можно скорее, пока [президент РФ Владимир] Путин не выведет российские вооруженные силы из Украины. Отдельные лица сейчас утверждают, что больше нет возможностей усиления экономического давления на Россию; но наша рабочая группа радикально не согласна с этим утверждением", – подчеркивают авторы плана.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Европейский союз 8 апреля ввел пятый пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены.
10 апреля в Офисе президента сообщили, что власти Украины наработали предложения для шестого пакета санкций Евросоюза против России.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти".