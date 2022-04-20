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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геращенко: Объявляю премию 100 тыс. руб. для тех, кто взломает соцсети подонка Соловьева и напишет извинения со словами "Слава Украине!"

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Соловьева 23 февраля включили в санкционный список Евросоюза
Соловьева 23 февраля включили в санкционный список Евросоюза 
Фото: ЕРА

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что обещает 100 тыс. руб. (около 39 тыс. грн) тому, кто взломает аккаунты российского пропагандиста Владимира Соловьева в соцсетях.

По мнению Геращенко, российские пропагандисты Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, Соловьев и другие виновны в развязывании войны против Украины не меньше президента РФ Владимира Путина.

"Я считаю, что, кроме Путина, больше всех в этой войне виноваты даже не столько его генералы, сколько все эти подонки: Соловьев, Скабеева, Киселев и прочие мрази. Кстати, пользуясь случаем, хочу объявить у вас в эфире, что я объявляю премию 100 тыс. руб. – именно столько, сколько платят российским наемникам, зовя воевать в Украину, – для тех, кто взломает все социальные аккаунты Соловьева – этого подонка – и в этих социальных аккаунтах напишет извинения от имени Соловьева с призывом "Слава Украине!". Вот я, Антон Геращенко, объявляю премию 100 тыс. руб. Кто взломает – пишите мне в чат в Telegram-канале. Оплату гарантирую", – подчеркнул Геращенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Соловьева включили в санкционный список Евросоюза 23 февраля. В заявлении ЕС сказано, что пропагандист "известен своим крайне враждебным отношением к Украине и восхвалением российского правительства". "Следовательно, он несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – отметили в ЕС. Союз запретил ему въезд на свою территорию и заморозил активы.

После наложения санкций в Италии арестовали виллу Соловьева стоимостью €6,5 млн, другие объекты недвижимости и два автомобиля, а YouTube заблокировал два его канала.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, Дмитрий Киселев, российская пропаганда, Антон Геращенко, Алеся Бацман, Владимир Соловьев, война России против Украины, Ольга Скабеева
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