Геращенко: Объявляю премию 100 тыс. руб. для тех, кто взломает соцсети подонка Соловьева и напишет извинения со словами "Слава Украине!"

По мнению Геращенко, российские пропагандисты Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева, Соловьев и другие виновны в развязывании войны против Украины не меньше президента РФ Владимира Путина.

"Я считаю, что, кроме Путина, больше всех в этой войне виноваты даже не столько его генералы, сколько все эти подонки: Соловьев, Скабеева, Киселев и прочие мрази. Кстати, пользуясь случаем, хочу объявить у вас в эфире, что я объявляю премию 100 тыс. руб. – именно столько, сколько платят российским наемникам, зовя воевать в Украину, – для тех, кто взломает все социальные аккаунты Соловьева – этого подонка – и в этих социальных аккаунтах напишет извинения от имени Соловьева с призывом "Слава Украине!". Вот я, Антон Геращенко, объявляю премию 100 тыс. руб. Кто взломает – пишите мне в чат в Telegram-канале. Оплату гарантирую", – подчеркнул Геращенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube