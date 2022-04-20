Геращенко: Одна крылатая ракета стоит около $2 млн. В день Путин получает от Европы деньги за энергоресурсы на 500 таких ракет

"Вы знаете, сколько платит Европа [президенту РФ Владимиру] Путину в сутки за нефть и газ? €1 млрд. В сутки. Прогноз, что в этом году Путин выручит €330–350 млрд в зависимости от цен на продажу нефти и газа. Это мы о санкциях с вами говорим? Какие санкции? Одна крылатая ракета, может быть, стоит $2 млн. Он в день получает деньги, чтобы сделать 500 таких ракет", – подчеркнул Геращенко.
Советник министра также считает, что введенных для России ограничений в работе международной системы платежей SWIFT недостаточно.
"Потом запрет на SWIFT, о котором так много все говорят. Запрет введен для восьми российских банков. А банков в России знаете сколько? 450. То есть если у вас был счет в одном из банков, которому запретили расчеты в SWIFT, вы открываете счет в другом банке и делаете что хотите. Единственные санкции, которые могут быть настоящими, – это полный запрет торговли с Путиным. И экспорта, и импорта. Мы надеемся, что Запад к этому придет. Других путей нет. С ним не может быть никаких отношений. Просто никаких. Так, как с Северной Кореей", – отметил Геращенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 6 апреля во время выступления в Европарламенте заявил, что помощь ЕС Украине значительно меньше тех средств, которые европейские страны платят РФ за энергоносители.
"€1 млрд – это то, что мы платим Путину ежедневно за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему €35 млрд. Сравните это с €1 млрд, которые мы дали Украине в виде вооружений", – сказал Боррель.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, в частности часть российских банков отключили от SWIFT. Также западные страны стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.
После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.
8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".
17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине будет включать дальнейшие ограничения против российского банковского сектора. Также в новый пакет войдут ограничения против энергетического сектора РФ.