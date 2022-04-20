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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геращенко: Одна крылатая ракета стоит около $2 млн. В день Путин получает от Европы деньги за энергоресурсы на 500 таких ракет

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Геращенко считает, что введенных для России ограничений в работе международной системы платежей SWIFT недостаточно
Геращенко считает, что введенных для России ограничений в работе международной системы платежей SWIFT недостаточно
Фото: Антон Геращенко / Facebook

Россия ежесуточно получает от европейских стран около €1 млрд за импортируемые энергоресурсы, благодаря чему имеет возможность производить новое оружие для войны против Украины. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Вы знаете, сколько платит Европа [президенту РФ Владимиру] Путину в сутки за нефть и газ? €1 млрд. В сутки. Прогноз, что в этом году Путин выручит €330–350 млрд в зависимости от цен на продажу нефти и газа. Это мы о санкциях с вами говорим? Какие санкции? Одна крылатая ракета, может быть, стоит $2 млн. Он в день получает деньги, чтобы сделать 500 таких ракет", – подчеркнул Геращенко.

Советник министра также считает, что введенных для России ограничений в работе международной системы платежей SWIFT недостаточно.

"Потом запрет на SWIFT, о котором так много все говорят. Запрет введен для восьми российских банков. А банков в России знаете сколько? 450. То есть если у вас был счет в одном из банков, которому запретили расчеты в SWIFT, вы открываете счет в другом банке и делаете что хотите. Единственные санкции, которые могут быть настоящими, – это полный запрет торговли с Путиным. И экспорта, и импорта. Мы надеемся, что Запад к этому придет. Других путей нет. С ним не может быть никаких отношений. Просто никаких. Так, как с Северной Кореей", – отметил Геращенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 6 апреля во время выступления в Европарламенте заявил, что помощь ЕС Украине значительно меньше тех средств, которые европейские страны платят РФ за энергоносители.

"€1 млрд – это то, что мы платим Путину ежедневно за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему €35 млрд. Сравните это с €1 млрд, которые мы дали Украине в виде вооружений", – сказал Боррель.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России, в частности часть российских банков отключили от SWIFT. Также западные страны стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине будет включать дальнейшие ограничения против российского банковского сектора. Также в новый пакет войдут ограничения против энергетического сектора РФ.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, оружие, газ, санкции, нефть, экспорт, Антон Геращенко, SWIFT, Алеся Бацман, торговля, война России против Украины, крылатая ракета
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