Геращенко: Одна крылатая ракета стоит около $2 млн. В день Путин получает от Европы деньги за энергоресурсы на 500 таких ракет

"Вы знаете, сколько платит Европа [президенту РФ Владимиру] Путину в сутки за нефть и газ? €1 млрд. В сутки. Прогноз, что в этом году Путин выручит €330–350 млрд в зависимости от цен на продажу нефти и газа. Это мы о санкциях с вами говорим? Какие санкции? Одна крылатая ракета, может быть, стоит $2 млн. Он в день получает деньги, чтобы сделать 500 таких ракет", – подчеркнул Геращенко.

Советник министра также считает, что введенных для России ограничений в работе международной системы платежей SWIFT недостаточно.

"Потом запрет на SWIFT, о котором так много все говорят. Запрет введен для восьми российских банков. А банков в России знаете сколько? 450. То есть если у вас был счет в одном из банков, которому запретили расчеты в SWIFT, вы открываете счет в другом банке и делаете что хотите. Единственные санкции, которые могут быть настоящими, – это полный запрет торговли с Путиным. И экспорта, и импорта. Мы надеемся, что Запад к этому придет. Других путей нет. С ним не может быть никаких отношений. Просто никаких. Так, как с Северной Кореей", – отметил Геращенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 6 апреля во время выступления в Европарламенте заявил, что помощь ЕС Украине значительно меньше тех средств, которые европейские страны платят РФ за энергоносители.

"€1 млрд – это то, что мы платим Путину ежедневно за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему €35 млрд. Сравните это с €1 млрд, которые мы дали Украине в виде вооружений", – сказал Боррель.

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