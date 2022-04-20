Зеленский: Сейчас – исторический момент, когда мы можем развить максимальную скорость в присоединении к Евросоюзу

По его словам, беседа была посвящена трем темам, главная из которых – защита Украины и поддержание стабильного функционирования всех государственных структур и институций. Политики обсудили конкретные шаги со стороны Европейского союза в помощь Украине, в частности оборонные, финансовые и санкционные.

Второй темой переговоров стала евроинтеграция Украины.

"Сейчас – этот исторический момент, когда мы можем развить максимальную скорость в присоединении к Евросоюзу. Мы уже доказали, что украинские государственные и общественные институции достаточно эффективны, чтобы выдержать даже испытание войной. Мы уже делаем для защиты свободы на Европейском континенте столько, сколько другим народам не доводилось сделать. И я вижу со стороны всех наших друзей в Европейском союзе готовность максимально помогать нашему движению", – сказал Зеленский.

Он отметил, что поблагодарил за это Мишеля.

Третьей темой переговоров лидеров была подготовка необходимых шагов для восстановления Украины после войны.

"Также обсудили, что мы можем сделать вместе с Евросоюзом, чтобы ликвидировать угрозы продовольственной и энергетической безопасности Европы и всего мира, которые созданы Россией. Восстановить экспорт украинской аграрной продукции и заблокировать России возможность шантажировать Европу энергоресурсами – для всех на континенте это топ-приоритеты", – добавил Зеленский.

Президент также отметил важность того, что в Киеве возобновили работу представительство Евросоюза и посольства дружественных государств. По его мнению, это один из сигналов, которые нужны, чтобы сказать России, что нет альтернативы миру. По информации Зеленского, в Киеве в разном формате работают уже 18 иностранных представительств.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



