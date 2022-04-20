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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Сейчас – исторический момент, когда мы можем развить максимальную скорость в присоединении к Евросоюзу

Зеленский поблагодарил Мишеля за готовность Евросоюза максимально помогать движению Украины в ЕС
Зеленский поблагодарил Мишеля за готовность Евросоюза максимально помогать движению Украины в ЕС
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел 20 апреля "очень обстоятельные переговоры" по многим аспектам отношений Украины и Европейского союза с главой Евросовета Шарлем Мишелем, посетившим Украину. Об этом Зеленский рассказал в вечернем обращении, которое опубликовал Офис президента.

По его словам, беседа была посвящена трем темам, главная из которых – защита Украины и поддержание стабильного функционирования всех государственных структур и институций. Политики обсудили конкретные шаги со стороны Европейского союза в помощь Украине, в частности оборонные, финансовые и санкционные.

Второй темой переговоров стала евроинтеграция Украины.

"Сейчас – этот исторический момент, когда мы можем развить максимальную скорость в присоединении к Евросоюзу. Мы уже доказали, что украинские государственные и общественные институции достаточно эффективны, чтобы выдержать даже испытание войной. Мы уже делаем для защиты свободы на Европейском континенте столько, сколько другим народам не доводилось сделать. И я вижу со стороны всех наших друзей в Европейском союзе готовность максимально помогать нашему движению", – сказал Зеленский.

Он отметил, что поблагодарил за это Мишеля. 

Третьей темой переговоров лидеров была подготовка необходимых шагов для восстановления Украины после войны.

"Также обсудили, что мы можем сделать вместе с Евросоюзом, чтобы ликвидировать угрозы продовольственной и энергетической безопасности Европы и всего мира, которые созданы Россией. Восстановить экспорт украинской аграрной продукции и заблокировать России возможность шантажировать Европу энергоресурсами – для всех на континенте это топ-приоритеты", – добавил Зеленский.

Президент также отметил важность того, что в Киеве возобновили работу представительство Евросоюза и посольства дружественных государств. По его мнению, это один из сигналов, которые нужны, чтобы сказать России, что нет альтернативы миру. По информации Зеленского, в Киеве в разном формате работают уже 18 иностранных представительств. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/509920307350126/


Контекст:

28 февраля, после начала масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает, что в июне Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза.

Теги: посольство, евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, Шарль Мишель, присоединение, ЕС
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