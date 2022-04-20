Еврокомиссия обнародует мнение о возможности Украины получить статус кандидата в члены ЕС в июне – Мишель

Шарль Мишель: Вы сражаетесь не просто за будущее украинских детей, а за фундаментальные, основополагающие ценности Европы Фото: president.gov.ua

"Комиссия имеет восемь месяцев, чтобы выступить с существенным мнением. На конец июня будет объявление первых промежуточных выводов. И мы можем это поставить в повестку дня Европейского совета, чтобы были политическая дискуссия, диалог, чтобы был прогресс. Но я хочу сказать, что я чувствую очень сильную поддержку, что можно предоставить конкретную поддержку Украине в вашем выборе следовать на пути к ЕС. Это дорога в ваше будущее", – сказал он.

Мишель подчеркнул, что Украина ежедневно демонстрирует приверженность демократическим принципам и свободам.

"Вы сражаетесь не просто за будущее украинских детей, а за фундаментальные, основополагающие ценности Европы, – отметил он. – Процесс расширения [ЕС] – это политический процесс, который начинается для Украины немедленно. Есть разные мнения, разные чувствительные моменты относительно расширения. Но мы начали политический процесс, чтобы обмениваться мнениями. И эта наша сегодняшняя встреча очень полезна, чтобы обсудить конкретные элементы темы, чтобы увидеть, как мы сможем обеспечить прогресс в этом процессе как можно скорее".