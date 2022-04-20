Еврокомиссия обнародует мнение о возможности Украины получить статус кандидата в члены ЕС в июне – Мишель

"Комиссия имеет восемь месяцев, чтобы выступить с существенным мнением. На конец июня будет объявление первых промежуточных выводов. И мы можем это поставить в повестку дня Европейского совета, чтобы были политическая дискуссия, диалог, чтобы был прогресс. Но я хочу сказать, что я чувствую очень сильную поддержку, что можно предоставить конкретную поддержку Украине в вашем выборе следовать на пути к ЕС. Это дорога в ваше будущее", – сказал он.
Мишель подчеркнул, что Украина ежедневно демонстрирует приверженность демократическим принципам и свободам.
"Вы сражаетесь не просто за будущее украинских детей, а за фундаментальные, основополагающие ценности Европы, – отметил он. – Процесс расширения [ЕС] – это политический процесс, который начинается для Украины немедленно. Есть разные мнения, разные чувствительные моменты относительно расширения. Но мы начали политический процесс, чтобы обмениваться мнениями. И эта наша сегодняшняя встреча очень полезна, чтобы обсудить конкретные элементы темы, чтобы увидеть, как мы сможем обеспечить прогресс в этом процессе как можно скорее".
28 февраля, после начала масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.
Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает, что в июне Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза.