"В сердце свободной и демократической Европы". Глава Евросовета приехал в Киев

"В сердце свободной и демократической Европы", – написал он.
Мишель опубликовал фото, сделанное на вокзале в Киеве, в посте он отметил президента Украины Владимира Зеленского.
На вокзале главу Европейского совета встречала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
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Визит Мишеля в Киев был анонсирован на сайте Европейского совета. В ходе визита запланированы официальные встречи с украинскими политиками. С кем именно встретится Мишель, пресс-служба Европейского совета не уточнила.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 апреля Киев посетили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Они посетили освобожденную от российских оккупантов Бучу Киевской области.
9 апреля Боррель объявил, что работа представительства ЕС в Украине снова будет вестись из Киева.