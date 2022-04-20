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ПОЛИТИКА

"В сердце свободной и демократической Европы". Глава Евросовета приехал в Киев

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Мишель 20 апреля приехал с визитом в Украину
Мишель 20 апреля приехал с визитом в Украину
Фото: EPA

Председатель Европейского совета Шарль Мишель 20 апреля приехал в Киев. Об этом он сообщил в Instagram.

"В сердце свободной и демократической Европы", – написал он.

Мишель опубликовал фото, сделанное на вокзале в Киеве, в посте он отметил президента Украины Владимира Зеленского.

На вокзале главу Европейского совета встречала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Визит Мишеля в Киев был анонсирован на сайте Европейского совета. В ходе визита запланированы официальные встречи с украинскими политиками. С кем именно встретится Мишель, пресс-служба Европейского совета не уточнила.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 апреля Киев посетили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Они посетили освобожденную от российских оккупантов Бучу Киевской области.

9 апреля Боррель объявил, что работа представительства ЕС в Украине снова будет вестись из Киева.

Теги: Киев, Украина, Еврокомиссия, Ирина Верещук, вокзал, война России против Украины, Шарль Мишель
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