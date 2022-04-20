"В сердце свободной и демократической Европы". Глава Евросовета приехал в Киев

Мишель 20 апреля приехал с визитом в Украину Фото: EPA

"В сердце свободной и демократической Европы", – написал он.

Мишель опубликовал фото, сделанное на вокзале в Киеве, в посте он отметил президента Украины Владимира Зеленского.

На вокзале главу Европейского совета встречала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Визит Мишеля в Киев был анонсирован на сайте Европейского совета. В ходе визита запланированы официальные встречи с украинскими политиками. С кем именно встретится Мишель, пресс-служба Европейского совета не уточнила.

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