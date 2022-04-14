Президент Польши: Надеюсь, что Украина вскоре станет частью ЕС

Дуда: Мы делаем все для Украины, которая не входит в НАТО, но является братским нам государством Фото: EPA

"Я надеюсь, что частью ЕС вскоре станет Украина – как свободное, суверенное, независимое государство, которое само будет решать свою судьбу и будет принимать свои решения", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что Польша и страны Балтии делают все для того, чтобы поддержать Украину.

"Мы делаем все для Украины, которая не входит в НАТО, но является братским нам государством, чтобы ее поддержать, чтобы поддержать украинцев: и тех, которые находятся в наших странах, и тех, которые сегодня остаются в Украине, и тех, которые борются против российской агрессии, чтобы Украина выстояла, была независимым, суверенным государством, которое будет развиваться свободно, согласно воле своих граждан и будет принадлежать сообществу демократических государств, будет участвовать в разных объединениях международного характера, прежде всего будет членом ЕС", – сказал Дуда.

Он также подчеркнул, что все, кто совершал преступления во время войны РФ против Украины, и все, кто отдавал приказы и давал разрешения на бомбардировки, на убийство мирного населения должны быть осуждены в международных судах и наказаны.

По словам Дуды, действия российских войск в оккупированных районах Украины – не война, а терроризм и бандитизм, попрание всех правовых принципов, заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге с президентами Украины, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве в среду.

"Разбомбленные жилые массивы, дома, уничтоженные дома. Я видел их на телевидении, эти руины, а теперь я увидел это собственными глазами, и сложно в это поверить... Мы, как мужчины, готовы согласиться с войной. Войны были, пока существует мир, человечество. Но в 21 веке убийство женщин и детей, бомбардировки жилищных домов – это терроризм, бандитизм, топтание принципов военного права, международного права, топтание любых принципов. Для тех, кто топчет эти принципы, нет места в международном сообществе", – подчеркнул Дуда.

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