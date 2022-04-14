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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Польши: Надеюсь, что Украина вскоре станет частью ЕС

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Дуда: Мы делаем все для Украины, которая не входит в НАТО, но является братским нам государством
Дуда: Мы делаем все для Украины, которая не входит в НАТО, но является братским нам государством
Фото: EPA

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на то, что Украина вскоре станет частью Евросоюза. Об этом он сказал 13 апреля в Киеве на совместном брифинге с президентами Украины, Литвы, Латвии и Эстонии, видео которого опубликовал ОП.

"Я надеюсь, что частью ЕС вскоре станет Украина – как свободное, суверенное, независимое государство, которое само будет решать свою судьбу и будет принимать свои решения", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что Польша и страны Балтии делают все для того, чтобы поддержать Украину.

"Мы делаем все для Украины, которая не входит в НАТО, но является братским нам государством, чтобы ее поддержать, чтобы поддержать украинцев: и тех, которые находятся в наших странах, и тех, которые сегодня остаются в Украине, и тех, которые борются против российской агрессии, чтобы Украина выстояла, была независимым, суверенным государством, которое будет развиваться свободно, согласно воле своих граждан и будет принадлежать сообществу демократических государств, будет участвовать в разных объединениях международного характера, прежде всего будет членом ЕС", – сказал Дуда.

Он также подчеркнул, что все, кто совершал преступления во время войны РФ против Украины, и все, кто отдавал приказы и давал разрешения на бомбардировки, на убийство мирного населения должны быть осуждены в международных судах и наказаны. 

По словам Дуды, действия российских войск в оккупированных районах Украины – не война, а терроризм и бандитизм, попрание всех правовых принципов, заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге с президентами Украины, Литвы, Латвии и Эстонии в Киеве в среду.

"Разбомбленные жилые массивы, дома, уничтоженные дома. Я видел их на телевидении, эти руины, а теперь я увидел это собственными глазами, и сложно в это поверить... Мы, как мужчины, готовы согласиться с войной. Войны были, пока существует мир, человечество. Но в 21 веке убийство женщин и детей, бомбардировки жилищных домов – это терроризм, бандитизм, топтание принципов военного права, международного права, топтание любых принципов. Для тех, кто топчет эти принципы, нет места в международном сообществе", – подчеркнул Дуда.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Дуда также заявлял в начале апреля, что диалог с Россией о прекращении войны сейчас не имеет смысла, и санкции против РФ должны быть усилены

После кадров из освобожденных от оккупантов поселков под Киевом, где россияне совершили массовые убийства мирных жителей, Дуда сказал, что "это преступление, которое, безусловно имеет признаки геноцида".

Теги: Польша, терроризм, Европейский союз, Анджей Дуда, война России против Украины, Евросоюз
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