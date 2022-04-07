"Северный поток – 2" должен быть демонтирован – президент Польши

Текстовая версия интервью обнародована на сайте президента Польши.

"Мы все еще считаем, что "Северный поток – 2" нужно не только заблокировать, но и просто демонтировать, поскольку он вреден для всего Евросоюза. Это ведет к российской гегемонии над Европой, прежде всего на рынке газа, к монополизации европейского газового рынка Россией, что очевидно – сейчас это видно черным по белому – просто смертельно для Европы", – сказал Дуда.

Он напомнил, что Польша с самого начала боролась против общих немецко-российских инвестиций в "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", поскольку их строительство имело не столько экономический, как очевидный политический характер.

"Их использовали для обхода территории Польши, обхода территории Прибалтики, обхода территории Украины по новым газопроводам через Балтийское море. Именно для того, чтобы Россия могла использовать газовый шантаж против этих центральноевропейских стран – как она это сделала против Украины в начале XXI века, – отметил Дуда. – Мы все время против этого протестовали, но, к сожалению, эти инвестиции были осуществлены. Немецкие власти в Евросоюзе все время проталкивали эти проекты".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал 4 апреля, что ошибался, выступая ранее за сближение Запада с Россией. Он также вспомнил о газопроводе "Северный поток – 2", строительство которого ранее поддерживал. Сейчас Штайнмайер говорит, что его приверженность этому газопроводу "была явной ошибкой".