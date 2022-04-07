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"Северный поток – 2" должен быть демонтирован – президент Польши

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"Северный поток 2" вреден для всего Евросоюза, считает президент Польши Дуда
"Северный поток – 2" вреден для всего Евросоюза, считает президент Польши Дуда
Фото: Nikolai Ryutin / nord-stream2.com

Газопровод "Северный поток – 2", который должен был соединить Германию и Россию по дну Балтийского моря в обход Украины, нужно демонтировать. Такое мнение в интервью CNN, опубликованном 6 апреля на сайте телеканала, выразил глава польского государства Анджей Дуда.

Текстовая версия интервью обнародована на сайте президента Польши.

"Мы все еще считаем, что "Северный поток – 2" нужно не только заблокировать, но и просто демонтировать, поскольку он вреден для всего Евросоюза. Это ведет к российской гегемонии над Европой, прежде всего на рынке газа, к монополизации европейского газового рынка Россией, что очевидно – сейчас это видно черным по белому – просто смертельно для Европы", – сказал Дуда.

Он напомнил, что Польша с самого начала боролась против общих немецко-российских инвестиций в "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", поскольку их строительство имело не столько экономический, как очевидный политический характер.

"Их использовали для обхода территории Польши, обхода территории Прибалтики, обхода территории Украины по новым газопроводам через Балтийское море. Именно для того, чтобы Россия могла использовать газовый шантаж против этих центральноевропейских стран – как она это сделала против Украины в начале XXI века, – отметил Дуда. – Мы все время против этого протестовали, но, к сожалению, эти инвестиции были осуществлены. Немецкие власти в Евросоюзе все время проталкивали эти проекты".

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал 4 апреля, что ошибался, выступая ранее за сближение Запада с Россией. Он также вспомнил о газопроводе "Северный поток – 2", строительство которого ранее поддерживал. Сейчас Штайнмайер говорит, что его приверженность этому газопроводу "была явной ошибкой".

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2 полностью завершили в сентябре 2021 года.

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля, крупнейшая нефтегазовая компания в мире, британско-нидерландская Shell, объявила о выходе из всех совместных проектов с российским "Газпромом", в том числе из проекта строительства трубопровода "Северный поток – 2".

1 марта компания – оператор газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG объявила о банкротстве.

По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, "Северный поток – 2" сейчас мертв – "это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь оживет".

"Северный поток – 1" – экспортный газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Длина трубопровода составляет 1224 км, мощность двух ниток – 55 млрд м³ в год, отмечается на сайте российского "Газпрома". Оператор "Северного потока – 1" – компания Nord Stream AG. В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки трубопровода, в октябре 2012 года – второй нитки.

Теги: Газпром, Россия, Германия, Украина, Польша, строительство, газопровод, Балтийское море, шантаж, Анджей Дуда, президент, Евросоюз, интервью, Северный поток – 2
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