"Была поражена, как тепло здесь принимают". Дорофеева показала, как живут украинские беженцы в Варшаве

"Война заставила многих взрослых и маленьких украинцев покинуть родную страну. Сегодня мы посетили наших беженцев в Варшаве. Была поражена, как тепло здесь принимают – кормят, дают одежду, игрушки. Но, конечно, это никогда не заменит дом! Когда ко мне подошел ребенок и подарил шоколадку, а другой – игрушечного мишку, я еще раз осознала, что украинцы непобедимы, пока так поддерживают друг друга! Самые смелые и несгибаемые украинцы, я вас люблю! И как хочется, чтобы мы все скорей вернулись домой", – написала певица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)