Бульвар Шоубиз
 
11 апреля, 2022
 
Новости

"Была поражена, как тепло здесь принимают". Дорофеева показала, как живут украинские беженцы в Варшаве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева: Когда ко мне подошел ребенок и подарил шоколадку, а другой игрушечного мишку, я еще раз осознала, что украинцы непобедимы
Дорофеева: Когда ко мне подошел ребенок и подарил шоколадку, а другой – игрушечного мишку, я еще раз осознала, что украинцы непобедимы
Фото: Надя Дорофеева / Facebook

Украинская певица Надя Дорофеева, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу, 11 апреля разместила в Faсebook серию фото, на которых она запечатлена в лагере для украинских беженцев в Варшаве (Польша).

"Война заставила многих взрослых и маленьких украинцев покинуть родную страну. Сегодня мы посетили наших беженцев в Варшаве. Была поражена, как тепло здесь принимают – кормят, дают одежду, игрушки. Но, конечно, это никогда не заменит дом! Когда ко мне подошел ребенок и подарил шоколадку, а другой – игрушечного мишку, я еще раз осознала, что украинцы непобедимы, пока так поддерживают друг друга! Самые смелые и несгибаемые украинцы, я вас люблю! И как хочется, чтобы мы все скорей вернулись домой", – написала певица.

https://www.facebook.com/nadya.dorofeeva.3/posts/5270185643025577

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Польша, Варшава, волонтеры, война России против Украины, Надя Дорофеева, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Елена ПОСКАННАЯ
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Елена ПОСКАННАЯ
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Буду петь в любимом Тбилиси на двух самых родных языках". Джамала выступит в Грузии с концертом в поддержку Украины
"Буду петь в любимом Тбилиси на двух самых родных языках". Джамала выступит в Грузии с концертом в поддержку Украины
"Была поражена, как тепло здесь принимают". Дорофеева показала, как живут украинские беженцы в Варшаве
"Была поражена, как тепло здесь принимают". Дорофеева показала, как живут украинские беженцы в Варшаве
  Дурнев: ВСУ – красавцы. Показали такой класс. Это просто сильнейшая армия мира. Я, конечно, горжусь
  Дурнев: ВСУ – красавцы. Показали такой класс. Это просто сильнейшая армия мира. Я, конечно, горжусь
"Втихомирювач та Заспокоювач". Арестович показал фото в обнимку с Залужным и рассказал, сколько лет они дружат
"Втихомирювач та Заспокоювач". Арестович показал фото в обнимку с Залужным и рассказал, сколько лет они дружат
"Они не понимают и говорят: "У вас своя правда, а у нас своя". Алина Паш рассказала об общении с родственниками из России
"Они не понимают и говорят: "У вас своя правда, а у нас своя". Алина Паш рассказала об общении с родственниками из России
"Люди вынуждены бежать от войны". Гир записал видео в поддержку украинцев
"Люди вынуждены бежать от войны". Гир записал видео в поддержку украинцев
"Мы вынужденно уехали из дома, но нас всех объединяет желание вернуться". Сопонару в Лондоне вышла на акцию в поддержку Украины
"Мы вынужденно уехали из дома, но нас всех объединяет желание вернуться". Сопонару в Лондоне вышла на акцию в поддержку Украины
Серга – Тодоренко: Желаю родить тебе здорового ребенка. Надеюсь, у него будет возможность увидеть, от какой страны отказалась его мать
Серга – Тодоренко: Желаю родить тебе здорового ребенка. Надеюсь, у него будет возможность увидеть, от какой страны отказалась его мать
Жена Бабкина рассказала, почему он уехал из Украины после начала войны, а не отправился на фронт
Жена Бабкина рассказала, почему он уехал из Украины после начала войны, а не отправился на фронт
  "Я поддерживаю украинцев". Билли Айлиш, U2 и сын Леннона выступили в поддержку Украины
  "Я поддерживаю украинцев". Билли Айлиш, U2 и сын Леннона выступили в поддержку Украины
"Мне так жаль, мой любимый, но главное сейчас это жизнь!" Гвоздева показала обстрелянный автомобиль своего мужа
"Мне так жаль, мой любимый, но главное сейчас – это жизнь!" Гвоздева показала обстрелянный автомобиль своего мужа
  Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик"
  Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик"
Серга после обвинений в хайпе ответил замалчивающей войну РФ против Украины Тодоренко
Серга после обвинений в хайпе ответил замалчивающей войну РФ против Украины Тодоренко
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде
  "Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке
  "Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS