Дуда в годовщину Смоленской катастрофы: Как тогда мы видели разрушенный самолет, так сегодня видим разрушенную Украину

В крипте Вавельского собора в Кракове была отслужена месса, а затем Дуда возложил цветы к саркофагу Леха и Марии Качиньских.

"Как тогда мы видели разрушенный самолет, так сегодня видим разрушенную Украину; как тогда мы видели тела погибших, так и сегодня мы видим тела убитых; они напоминают и архивные кадры Катынского расстрела", – сказал президент Польши.

Как отмечает "Польське радіо", Дуда добавил, что "нельзя забывать, что все они погибли, потому что летели в Смоленск, в Катынь, отдать честь польским офицерам, убитым 70 лет назад".

Президент Польши также напомнил слова Леха Качиньского, сказанные в 2008 году в Тбилиси. Тогда, указывая на возможные направления российской агрессии, он заявил: "Сегодня – Грузия, потом – Украина, потом – страны Балтии, а потом, возможно, моя страна, Польша".