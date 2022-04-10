Дуда в годовщину Смоленской катастрофы: Как тогда мы видели разрушенный самолет, так сегодня видим разрушенную Украину

В крипте Вавельского собора в Кракове была отслужена месса, а затем Дуда возложил цветы к саркофагу Леха и Марии Качиньских.
"Как тогда мы видели разрушенный самолет, так сегодня видим разрушенную Украину; как тогда мы видели тела погибших, так и сегодня мы видим тела убитых; они напоминают и архивные кадры Катынского расстрела", – сказал президент Польши.
Как отмечает "Польське радіо", Дуда добавил, что "нельзя забывать, что все они погибли, потому что летели в Смоленск, в Катынь, отдать честь польским офицерам, убитым 70 лет назад".
Президент Польши также напомнил слова Леха Качиньского, сказанные в 2008 году в Тбилиси. Тогда, указывая на возможные направления российской агрессии, он заявил: "Сегодня – Грузия, потом – Украина, потом – страны Балтии, а потом, возможно, моя страна, Польша".
Самолет Ту-154, в котором находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.
По версии России, авиакатастрофа произошла после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика идти на посадку, несмотря на сложные метеоусловия. В Польше эту версию отвергают.
В марте 2015 года главная военная прокуратура Польши выдвинула обвинения двум диспетчерам аэропорта Смоленска в деле о катастрофе самолета.
В феврале 2016 года Польша инициировала повторное расследование обстоятельств крушения Ту-154. В минобороны Польши заявляли, что самолет мог разрушиться в воздухе.
3 апреля 2017-го стало известно, что Польша намерена выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии под Смоленском двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов. Кремль отверг обвинения.