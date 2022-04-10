Зеленский: Украина солидарна с Польшей и чтит память жертв Смоленской катастрофы

"Сегодня чтим память жертв авиакатастрофы под Смоленском, которая 12 лет назад унесла жизни президента [Польши] Леха Качиньского и представителей польской элиты. В этот день мы солидарны с нашими польскими друзьями и союзниками, твердо стоящими с Украиной в противодействии агрессии РФ", – заявил глава государства.

Сьогодні вшановуємо пам'ять жертв авіакатастрофи під Смоленськом, яка 12 років тому забрала життя Президента Леха Качинського та представників * еліти. У цей день ми солідарні з нашими * друзями та союзниками, які твердо стоять з * у протидії агресії РФ. #smolenskpamietamy

Контекст:

Самолет Ту-154, в котором находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членами правительственной делегации, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту люди погибли.

По версии России, авиакатастрофа произошла после требования командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика идти на посадку, несмотря на сложные метеоусловия. В Польше эту версию отвергают.

В марте 2015 года главная военная прокуратура Польши выдвинула обвинения двум диспетчерам аэропорта Смоленска в деле о катастрофе самолета.

В феврале 2016 года Польша инициировала повторное расследование обстоятельств крушения Ту-154. В минобороны Польши заявляли, что самолет мог разрушиться в воздухе.

3 апреля 2017-го стало известно, что Польша намерена выдвинуть обвинения в предумышленном провоцировании трагедии под Смоленском двум российским авиадиспетчерам и неизвестному человеку, который находился в башне контроля полетов. Кремль отверг обвинения.