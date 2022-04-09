"Если Орбан не видит, что произошло в Буче, пусть обратится к офтальмологу". Качиньский пригрозил Венгрии прекращением сотрудничества

По словам Качиньского, Польша не будет сотрудничать с Венгрией, пока там не изменят позицию относительно российской агрессии – несмотря на то, что до сих пор страны совместно выступали против Брюсселя Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild, которое вышло 8 апреля, рассказал, что премьер-министр одной из стран ЕС хотел "увидеть доказательства" того, что трагедия в городе Буча Киевской области "не была инсценировкой". Он не назвал имени, но, по информации СМИ, речь шла об Орбане.

Комментируя позицию Орбана относительно войны РФ против Украины, Качиньский отметил, что до недавних выборов в Венгрии он воздерживался от оценок поведения венгерского премьера, но теперь "должен признать, что все это очень грустно".

"Оценка [поведения Орбана] однозначно отрицательная. Если он говорит, что не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать обратиться к офтальмологу" – сказал Качиньский.

По его словам, Польша не будет сотрудничать с Венгрией, пока позиция Орбана не изменится.

"Думаю, Орбан надеется сыграть роль в прекращении этого конфликта. Но я считаю, что это совершенно тупиковый путь", – добавил Качиньский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

До сих пор Варшава и Будапешт были союзниками в противостоянии Брюсселю – власти Евросоюза подозревают обе эти страны в "отступлении от демократии", пояснял 7 апреля Euronews. В случае с Польшей речь идет о споре из-за законодательства страны. В случае с Венгрией у Еврокомиссии есть давние опасения по поводу судебной независимости Венгрии, конфликта интересов и системной коррупции.

Евросоюз может частично или полностью приостановить финансирование обвиняемой страны. Но до сих пор механизм, привязывающий выплаты стране-члену к соблюдению ею общих правил ЕС, ни разу не применялся. Польша и Венгрия раскритиковали механизм и возбудили дело в Европейском суде, чтобы дискредитировать его легитимность. Согласно статье 7-1 Союзного договора, им грозит лишение права голоса в Совете ЕС, однако Будапешт и Варшава намеревались проголосовать друг за друга и тем самым заблокировать процедуру.