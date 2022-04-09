"Если Орбан не видит, что произошло в Буче, пусть обратится к офтальмологу". Качиньский пригрозил Венгрии прекращением сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild, которое вышло 8 апреля, рассказал, что премьер-министр одной из стран ЕС хотел "увидеть доказательства" того, что трагедия в городе Буча Киевской области "не была инсценировкой". Он не назвал имени, но, по информации СМИ, речь шла об Орбане.
Комментируя позицию Орбана относительно войны РФ против Украины, Качиньский отметил, что до недавних выборов в Венгрии он воздерживался от оценок поведения венгерского премьера, но теперь "должен признать, что все это очень грустно".
"Оценка [поведения Орбана] однозначно отрицательная. Если он говорит, что не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать обратиться к офтальмологу" – сказал Качиньский.
По его словам, Польша не будет сотрудничать с Венгрией, пока позиция Орбана не изменится.
"Думаю, Орбан надеется сыграть роль в прекращении этого конфликта. Но я считаю, что это совершенно тупиковый путь", – добавил Качиньский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
До сих пор Варшава и Будапешт были союзниками в противостоянии Брюсселю – власти Евросоюза подозревают обе эти страны в "отступлении от демократии", пояснял 7 апреля Euronews. В случае с Польшей речь идет о споре из-за законодательства страны. В случае с Венгрией у Еврокомиссии есть давние опасения по поводу судебной независимости Венгрии, конфликта интересов и системной коррупции.
Евросоюз может частично или полностью приостановить финансирование обвиняемой страны. Но до сих пор механизм, привязывающий выплаты стране-члену к соблюдению ею общих правил ЕС, ни разу не применялся. Польша и Венгрия раскритиковали механизм и возбудили дело в Европейском суде, чтобы дискредитировать его легитимность. Согласно статье 7-1 Союзного договора, им грозит лишение права голоса в Совете ЕС, однако Будапешт и Варшава намеревались проголосовать друг за друга и тем самым заблокировать процедуру.
Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не согласен разрешить поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.
После победы на парламентских выборах, которые состоялись 3 апреля, Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского. В МИД Украины ответили, что у Орбана нет оснований так утверждать, и выразили надежду, что новый мандат позволит венгерскому правительству среди других первоочередных задач "сосредоточиться на противодействии агрессивной политике президента РФ".
5 апреля Зеленский сказал, что пытался найти общий язык с Орбаном, но тот боится влияния России. Президент Украины не считает Будапешт союзником Киева. На следующий день МИД Венгрии вызвал украинского посла Любовь Непоп.