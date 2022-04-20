Президент Евросовета посетил Бородянку. Фото

"История не забудет военных преступлений, которые были тут совершены. Не может быть мира без справедливости", – написал он на английском. Также этот текст продублирован на украинском языке.
У Бородянці.— Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022
Як Буча та багато інших міст в Україні
Історія не забуде військових злочинів, які тут були скоєні.
Не може бути миру без справедливості. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/l309U9xrFO
Судя по фото, опубликованным агентством ЕРА, в Бородянку Мишель поехал в сопровождении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, и.о. мэра города Георгия Ерко и главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка. В городе глава Евросовета встретился с местными жителями.
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Мишель приехал в Киев сегодня утром. 8 апреля Киев посетили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Они посетили освобожденную от российских оккупантов Бучу Киевской области.
Бородянку освободили от оккупантов 1 апреля. Об освобождении всей Киевской области Минобороны Украины сообщило на следующий день. После ухода оккупантов в населенных пунктах региона были найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Сотни людей пропали без вести. Полиция и спасатели обыскивают подвалы, разминируют территорию и продолжают находить погибших.
По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями худшая среди всех населенных пунктов Киевской области. Самого поселка "практически нет – рашисты уничтожали все на своем пути", заявил представитель Киевской обладминистрации Алексей Кулеба. В городе была уничтожена критическая инфраструктура; света, воды, газа не было. Взорваны нефтебазы, заводы, школы, детские сады, Дом культуры, станции связи.
Под завалами разбомбленных российскими оккупантами домов в Бородянке нашли уже более 40 погибших.