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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Евросовета посетил Бородянку. Фото

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Шарль Мишель: История не забудет военных преступлений, которые были совершены в Бородянке
Шарль Мишель: История не забудет военных преступлений, которые были совершены в Бородянке
Фото: ЕРА

Председатель Европейского совета Шарль Мишель 20 апреля посетил Бородянку под Киевом. Об этом он сообщил в Twitter.

"История не забудет военных преступлений, которые были тут совершены. Не может быть мира без справедливости", – написал он на английском. Также этот текст продублирован на украинском языке. 

Судя по фото, опубликованным агентством ЕРА, в Бородянку Мишель поехал в сопровождении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, и.о. мэра города Георгия Ерко и главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка. В городе глава Евросовета встретился с местными жителями. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мишель приехал в Киев сегодня утром. 8 апреля Киев посетили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Они посетили освобожденную от российских оккупантов Бучу Киевской области.

Бородянку освободили от оккупантов 1 апреля. Об освобождении всей Киевской области Минобороны Украины сообщило на следующий день. После ухода оккупантов в населенных пунктах региона были найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Сотни людей пропали без вести. Полиция и спасатели обыскивают подвалы, разминируют территорию и продолжают находить погибших.

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями худшая среди всех населенных пунктов Киевской области. Самого поселка "практически нет – рашисты уничтожали все на своем пути", заявил представитель Киевской обладминистрации Алексей Кулеба. В городе была уничтожена критическая инфраструктура; света, воды, газа не было. Взорваны нефтебазы, заводы, школы, детские сады, Дом культуры, станции связи.

Под завалами разбомбленных российскими оккупантами домов в Бородянке нашли уже более 40 погибших

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Европейский совет, война России против Украины, визит, Шарль Мишель, Матти Маасикас, Бородянка
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