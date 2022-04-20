Президент Евросовета посетил Бородянку. Фото

Шарль Мишель: История не забудет военных преступлений, которые были совершены в Бородянке Фото: ЕРА

"История не забудет военных преступлений, которые были тут совершены. Не может быть мира без справедливости", – написал он на английском. Также этот текст продублирован на украинском языке.

У Бородянці.



Як Буча та багато інших міст в Україні



Історія не забуде військових злочинів, які тут були скоєні.



Не може бути миру без справедливості. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/l309U9xrFO — Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022

Судя по фото, опубликованным агентством ЕРА, в Бородянку Мишель поехал в сопровождении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, и.о. мэра города Георгия Ерко и главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка. В городе глава Евросовета встретился с местными жителями.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА

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