"В России нет смысла для новых инвестиций". Великобритания планирует лишить Московскую биржу статуса признанной торговой площадки

"Это означает, что в будущем инвесторы не смогут получить доступ к некоторым налоговым льготам Великобритании при торговле ценными бумагами на Московской бирже, хотя существующие инвестиции будут защищены", – объяснили в ведомстве.
Такой шаг связан с беспрецедентными санкциями, которые правительство Великобритании наложило на Россию из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.
"Поскольку мы продолжаем изолировать Россию в ответ на незаконную войну против Украины, отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи посылает четкий сигнал: в России нет смысла для новых инвестиций", – заявила финансовый секретарь британского казначейства Люси Фрейзер.
Статус признанной фондовой биржи – это классификация, присваиваемая HMRC для целей налогообложения по заявлению соответствующим фондовым биржам. Ценные бумаги, торгуемые на признанной фондовой бирже, имеют право на определенные налоговые льготы.
В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 6,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 9,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.