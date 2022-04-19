"В России нет смысла для новых инвестиций". Великобритания планирует лишить Московскую биржу статуса признанной торговой площадки

Решение по Московской бирже связано с санкциями Великобритании против России Фото: depositphotos.com

"Это означает, что в будущем инвесторы не смогут получить доступ к некоторым налоговым льготам Великобритании при торговле ценными бумагами на Московской бирже, хотя существующие инвестиции будут защищены", – объяснили в ведомстве.

Такой шаг связан с беспрецедентными санкциями, которые правительство Великобритании наложило на Россию из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Поскольку мы продолжаем изолировать Россию в ответ на незаконную войну против Украины, отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи посылает четкий сигнал: в России нет смысла для новых инвестиций", – заявила финансовый секретарь британского казначейства Люси Фрейзер.

Статус признанной фондовой биржи – это классификация, присваиваемая HMRC для целей налогообложения по заявлению соответствующим фондовым биржам. Ценные бумаги, торгуемые на признанной фондовой бирже, имеют право на определенные налоговые льготы.