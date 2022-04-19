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"В России нет смысла для новых инвестиций". Великобритания планирует лишить Московскую биржу статуса признанной торговой площадки

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Решение по Московской бирже связано с санкциями Великобритании против России
Решение по Московской бирже связано с санкциями Великобритании против России
Фото: depositphotos.com

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) собирается лишить Московскую фондовую биржу статуса признанной фондовой биржи. Об этом говорится на сайте правительства страны.

"Это означает, что в будущем инвесторы не смогут получить доступ к некоторым налоговым льготам Великобритании при торговле ценными бумагами на Московской бирже, хотя существующие инвестиции будут защищены", – объяснили в ведомстве.

Такой шаг связан с беспрецедентными санкциями, которые правительство Великобритании наложило на Россию из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Поскольку мы продолжаем изолировать Россию в ответ на незаконную войну против Украины, отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи посылает четкий сигнал: в России нет смысла для новых инвестиций", – заявила финансовый секретарь британского казначейства Люси Фрейзер.

Статус признанной фондовой биржи – это классификация, присваиваемая HMRC для целей налогообложения по заявлению соответствующим фондовым биржам. Ценные бумаги, торгуемые на признанной фондовой бирже, имеют право на определенные налоговые льготы.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций. 

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 6,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 9,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Великобритания, санкции, экономика, фондовый рынок, биржа, финансы
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