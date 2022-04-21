ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бородянке обнаружили две братских могилы с телами мирных жителей. В одной была захоронена 15-летняя девушка – полиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В двух могилах обнаружили тела девяти мирных жителей
В двух могилах обнаружили тела девяти мирных жителей
Фото: Поліція Київської області / Facebook

В Бородянке Киевской области 20 апреля выявили два места массового захоронения убитых российскими оккупантами мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

В пресс-службе отметили, что в одной могиле находились двое мужчин 35 лет и 15-летняя девушка.

Во втором месте захоронения полицейские обнаружили тела шести человек – четверых мужчин и двух женщин. Правоохранители идентифицировали четверых погибших – это местные жители. Личности еще двух человек пока не установлены.

"Эти люди были убиты оккупантами, у некоторых из погибших есть признаки пыток. Хочу подчеркнуть, что эти люди – гражданские. Российские военные сознательно расстреливали мирных людей, которые не оказывали никакого сопротивления и не представляли никакой угрозы", – заявил глава областной полиции Андрей Небытов.

Тела погибших доставили в морги для экспертиз. Позже их передадут родственникам для захоронения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/353315416832781

Контекст:

Бородянку освободили от оккупантов 1 апреля. Об освобождении всей Киевской области Минобороны Украины сообщило на следующий день. После ухода оккупантов в населенных пунктах региона были найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Сотни людей пропали без вести. Полиция и спасатели обыскивают подвалы, разминируют территорию и продолжают находить погибших.

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями худшая среди всех населенных пунктов Киевской области. Самого поселка "практически нет – рашисты уничтожали все на своем пути", заявил представитель Киевской обладминистрации Алексей Кулеба. В городе была уничтожена критическая инфраструктура; света, воды, газа не было. Взорваны нефтебазы, заводы, школы, детские сады, Дом культуры, станции связи.

Под завалами разбомбленных российскими оккупантами домов в Бородянке нашли 41 погибшего

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: полиция, Киевская область, война России против Украины, Андрей Небытов, Бородянка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
Огневич отреагировала на лишение ее звания заслуженной артистки Крыма
Огневич отреагировала на лишение ее звания заслуженной артистки Крыма
  Кикабидзе: Могу на 100% сказать Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит
  Кикабидзе: Могу на 100% сказать – Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
В черном пальто с двумя белыми пони. Королевский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
Санина спела в Румынии украинский гимн перед футбольным матчем в поддержку Украины. Видео
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное на похоронах Путина не смогу быть
  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное – на похоронах Путина не смогу быть
Потап прокомментировал запрет на въезд в РФ ему и Каменских до 2072 года
Потап прокомментировал запрет на въезд в РФ ему и Каменских до 2072 года
Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины
Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины
"По сути своей это биомусор". Мозговая дала определение российской оппозиции и рассказала, где все адекватные россияне
"По сути своей это биомусор". Мозговая дала определение российской оппозиции и рассказала, где все адекватные россияне
Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет
Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет
"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ
"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (140997)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (77080)
3
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (53035)
4
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (38507)
5
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (37504)
6
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (31907)
7
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (25442)
8
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности (20797)
 
 
 
 