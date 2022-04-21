В Бородянке обнаружили две братских могилы с телами мирных жителей. В одной была захоронена 15-летняя девушка – полиция

В пресс-службе отметили, что в одной могиле находились двое мужчин 35 лет и 15-летняя девушка.

Во втором месте захоронения полицейские обнаружили тела шести человек – четверых мужчин и двух женщин. Правоохранители идентифицировали четверых погибших – это местные жители. Личности еще двух человек пока не установлены.

"Эти люди были убиты оккупантами, у некоторых из погибших есть признаки пыток. Хочу подчеркнуть, что эти люди – гражданские. Российские военные сознательно расстреливали мирных людей, которые не оказывали никакого сопротивления и не представляли никакой угрозы", – заявил глава областной полиции Андрей Небытов.

Тела погибших доставили в морги для экспертиз. Позже их передадут родственникам для захоронения.

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