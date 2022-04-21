В Бородянке обнаружили две братских могилы с телами мирных жителей. В одной была захоронена 15-летняя девушка – полиция

В пресс-службе отметили, что в одной могиле находились двое мужчин 35 лет и 15-летняя девушка.
Во втором месте захоронения полицейские обнаружили тела шести человек – четверых мужчин и двух женщин. Правоохранители идентифицировали четверых погибших – это местные жители. Личности еще двух человек пока не установлены.
"Эти люди были убиты оккупантами, у некоторых из погибших есть признаки пыток. Хочу подчеркнуть, что эти люди – гражданские. Российские военные сознательно расстреливали мирных людей, которые не оказывали никакого сопротивления и не представляли никакой угрозы", – заявил глава областной полиции Андрей Небытов.
Тела погибших доставили в морги для экспертиз. Позже их передадут родственникам для захоронения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Бородянку освободили от оккупантов 1 апреля. Об освобождении всей Киевской области Минобороны Украины сообщило на следующий день. После ухода оккупантов в населенных пунктах региона были найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Сотни людей пропали без вести. Полиция и спасатели обыскивают подвалы, разминируют территорию и продолжают находить погибших.
По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Бородянке ситуация с погибшими мирными жителями худшая среди всех населенных пунктов Киевской области. Самого поселка "практически нет – рашисты уничтожали все на своем пути", заявил представитель Киевской обладминистрации Алексей Кулеба. В городе была уничтожена критическая инфраструктура; света, воды, газа не было. Взорваны нефтебазы, заводы, школы, детские сады, Дом культуры, станции связи.
Под завалами разбомбленных российскими оккупантами домов в Бородянке нашли 41 погибшего.