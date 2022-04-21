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Глава Евросовета приехал в Украину, он посетил Бородянку, встретился с Зеленским и начал твитить на украинском. Фоторепортаж

Сегодня 01.23
20 апреля в Украину с визитом прибыл глава Европейского совета Шарль Мишель. Как и другие мировые лидеры, в период широкомасштабного вторжения РФ он приехал в Киев на поезде. В ходе визита Мишель посетил Бородянку под Киевом, которая была разрушена российскими оккупантами, встретился там с местными жителями. Потом он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, также пообщался со СМИ. Встреча с президентом Украины длилась около двух часов, рассказал сам Зеленский на брифинге после беседы с Мишелем. Два лидера говорили о санкциях против России, евроинтеграции Украины, о помощи ЕС Украине. В Twitter глава Евросовета заявил, что Украина победит в сражении с РФ. "Вы не одни. Мы стоим плечом к плечу с вами", – написал он, опубликовав фото с Зеленским. Несколько твитов, посвященных визиту, он продублировал на украинском.
Теги: Россия, Киев, санкции, вторжение, евроинтеграция, Владимир Зеленский, Европа, визит, Шарль Мишель, встреча, ЕС, Бородянка
 

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