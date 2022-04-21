Глава Евросовета приехал в Украину, он посетил Бородянку, встретился с Зеленским и начал твитить на украинском. Фоторепортаж
20 апреля в Украину с визитом прибыл глава Европейского совета Шарль Мишель. Как и другие мировые лидеры, в период широкомасштабного вторжения РФ он приехал в Киев на поезде. В ходе визита Мишель посетил Бородянку
под Киевом, которая была разрушена российскими оккупантами, встретился там с местными жителями. Потом он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, также пообщался со СМИ. Встреча с президентом Украины длилась около двух часов, рассказал
сам Зеленский на брифинге после беседы с Мишелем. Два лидера говорили о санкциях против России
, евроинтеграции Украины
, о помощи ЕС Украине. В Twitter глава Евросовета заявил, что Украина победит в сражении с РФ. "Вы не одни. Мы стоим плечом к плечу с вами", – написал он, опубликовав
фото с Зеленским. Несколько твитов, посвященных визиту, он продублировал на украинском.