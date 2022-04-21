Мишель в ходе визита в Киев заявил, что существующих санкций против РФ недостаточно. Зеленский выразил надежду на нефтяное эмбарго

Трансляция брифинга велась на странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Мы должны оказывать давление на кремлевский режим. Мы приняли решение о многих конкретных мерах. Этого недостаточно, поэтому мы постоянно работаем, чтобы увеличить давление. Сегодня у нас была возможность углубиться в детали и определить дополнительные элементы, чтобы мы могли положить предложения на стол Европейского совета и иметь возможность поддерживать максимальное давление на Россию", – сказал он.

Зеленский на этой же пресс-конференции отметил, что Украина призывает ввести полное эмбарго на российские нефть и газ. Запрет на поставки нефти, по его словам, должен войти в шестой пакет санкций ЕС.

"Мне кажется, что страны ЕС готовы ввести эмбарго на нефть", – отметил он.