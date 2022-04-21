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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мишель в ходе визита в Киев заявил, что существующих санкций против РФ недостаточно. Зеленский выразил надежду на нефтяное эмбарго

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Мишель встретился с Зеленским в Киеве
Мишель встретился с Зеленским в Киеве
Фото: president.gov.ua

Санкций, которые введены против России за агрессию в отношении Украины, недостаточно, поэтому Евросоюз постоянно работает над усилением санкционного давления на РФ. Об этом в ходе брифинга в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Трансляция брифинга велась на странице Офиса президента Украины в Facebook. 

"Мы должны оказывать давление на кремлевский режим. Мы приняли решение о многих конкретных мерах. Этого недостаточно, поэтому мы постоянно работаем, чтобы увеличить давление. Сегодня у нас была возможность углубиться в детали и определить дополнительные элементы, чтобы мы могли положить предложения на стол Европейского совета и иметь возможность поддерживать максимальное давление на Россию", – сказал он. 

Зеленский на этой же пресс-конференции отметил, что Украина призывает ввести полное эмбарго на российские нефть и газ. Запрет на поставки нефти, по его словам, должен войти в шестой пакет санкций ЕС.

"Мне кажется, что страны ЕС готовы ввести эмбарго на нефть", – отметил он.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине будет включать дальнейшие ограничения против российского банковского сектора. Также в новый пакет войдут ограничения против энергетического сектора РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, санкции, нефть, эмбарго, Европейский союз, Владимир Зеленский, Евросоюз, визит, Шарль Мишель, ЕС
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