За сутки энергетики вернули свет в 27 тыс. домов в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

19 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнить работы по восстановлению электроснабжения еще в 34 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

"Электромонтеры ДТЭК за минувшие сутки вернули свет в 4235 домов в Вышгородском районе – в селе Феневичи. В Бучанском районе – в пгт Гостомель и Бородянка, а также в селах Михайловка-Рубежовка, Пилиповичи, Пороскотень", – сообщили в компании.

Кроме того, возобновлено электроснабжение для 2500 потребителей в Броварах, где 17 апреля в результате ракетных обстрелов была повреждена одна из высоковольтных подстанций Броварского района.

"На сегодняшний день энергетики вернули электроснабжение всем потребителям, которые были обесточены из-за ракетного удара", – сообщили в компании.

19 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнить работы по восстановлению электроснабжения еще в 34 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

В Донецкой области за сутки свет вернули 23 428 семьям, сообщила пресс-служба в Facebook.

"Несмотря на усиление обстрелов оккупантов, специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" за прошедшие сутки подключили к электроснабжению 13 населенных пунктов в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области", – отметили в компании.

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