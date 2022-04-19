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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки энергетики вернули свет в 27 тыс. домов в Киевской и Донецкой областях – ДТЭК

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19 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнить работы по восстановлению электроснабжения еще в 34 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов
19 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнить работы по восстановлению электроснабжения еще в 34 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов
Фото: ДТЕК Київські регіональні електромережі / Facebook

Аварийные бригады ДТЭК 18 апреля вернули свет в 27 тыс. домов в освобожденной от оккупантов Киевской области и Донецкой области, где все еще продолжаются боевые действия. Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

"Электромонтеры ДТЭК за минувшие сутки вернули свет в 4235 домов в Вышгородском районе – в селе Феневичи. В Бучанском районе – в пгт Гостомель и Бородянка, а также в селах Михайловка-Рубежовка, Пилиповичи, Пороскотень", – сообщили в компании.

Кроме того, возобновлено электроснабжение для 2500 потребителей в Броварах, где 17 апреля в результате ракетных обстрелов была повреждена одна из высоковольтных подстанций Броварского района.

"На сегодняшний день энергетики вернули электроснабжение всем потребителям, которые были обесточены из-за ракетного удара", – сообщили в компании.

19 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнить работы по восстановлению электроснабжения еще в 34 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов. 

В Донецкой области за сутки свет вернули 23 428 семьям, сообщила пресс-служба в Facebook.

"Несмотря на усиление обстрелов оккупантов, специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" за прошедшие сутки подключили к электроснабжению 13 населенных пунктов в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области", – отметили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: энергетика, Гостомель, ДТЭК, электроснабжение, Бровары, ремонт, Буча, Вышгород, война России против Украины, Бахмут, Покровск, Бородянка
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