Зеленский пообещал, что тарифы на свет для населения при потреблении до 250 кВт-ч в месяц расти не будут

Об этом 15 апреля в видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Он отметил, что вопросы энергетики были обсуждены на совещании с членами правительства.
"Продолжаем по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 грн 44 коп. за киловатт для потребляющих менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан", – сказал Зеленский.
По его словам, отопительный сезон 2021/2022 в Украине "проведен успешно" – тарифы не выросли, веерных отключений не было, снабжение не срывалось даже в военное время.
В то же время Украина уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, подчеркнул Зеленский.
В конце 2020 года правительство Украины отменило льготный тариф в 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население платит за всю потребленную электроэнергию по единому тарифу – 1,68 грн/кВт-ч.
11 августа Кабинет Министров Украины снизил тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют менее 250 кВт в месяц, с 1,68 грн до 1,44 грн за кВт (этот тариф начал действовать 1 октября).