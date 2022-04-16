Зеленский пообещал, что тарифы на свет для населения при потреблении до 250 кВт-ч в месяц расти не будут

Тарифы на электроэнергию для населения при потреблении до 250 кВт-ч в месяц не будут расти как минимум в ближайшие полгода, отметил Зеленский Фото: depositphotos.com

Об этом 15 апреля в видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что вопросы энергетики были обсуждены на совещании с членами правительства.

"Продолжаем по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 грн 44 коп. за киловатт для потребляющих менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан", – сказал Зеленский.

По его словам, отопительный сезон 2021/2022 в Украине "проведен успешно" – тарифы не выросли, веерных отключений не было, снабжение не срывалось даже в военное время.

В то же время Украина уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, подчеркнул Зеленский.