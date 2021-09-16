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В Украине увеличится тариф на услуги поставщика электроэнергии "последней надежды"

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Регулятор обнародует новый тариф на официальном сайте за пять дней до начала расчетного периода
Регулятор обнародует новый тариф на официальном сайте за пять дней до начала расчетного периода
Фото: depositphotos.com

В Украине с 1 октября вдвое увеличится тариф на услуги поставщика электроэнергии "последней надежды", им является "Укргидроэнерго". Такое решение было принято 16 сентября на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила "Экономическая правда".

В четвертом квартале тариф вырастет почти в два раза – до 1238 грн за МВт-час (без НДС). В третьем квартале он составляет 613,16 грн МВт-час.

"Каждый квартал мы это делаем. К сожалению, цифра достаточно большая, и мы можем обсудить вопрос о внесении изменений в методику расчета тарифа. Но сейчас она выходит такой, как она есть", – сказал член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

Регулятор обнародует тариф на услуги на официальном сайте за пять дней до начала расчетного периода, на который установлен этот тариф.

ГП "Укринтерэнерго" определено поставщиком "последней надежды" на период с 1 января 2019-го до 31 декабря 2021 года.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 11 августа снизил тариф на электроэнергию для домохозяйств, которые потребляют менее 250 кВт в месяц, с 1,68 грн до 1,44 грн за кВт.

В конце 2020 года правительство отменило льготный тариф в 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население платит за всю потребленную электроэнергию по единому тарифу.

До этого цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия. В отчете Еврокомиссии за I квартал 2021 года говорится, что цена на электроэнергию для населения в Украине в четыре – семь раз ниже, чем в Европе.

Теги: Украина, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, Укргидроэнерго
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