В Украине увеличится тариф на услуги поставщика электроэнергии "последней надежды"

Регулятор обнародует новый тариф на официальном сайте за пять дней до начала расчетного периода Фото: depositphotos.com

В четвертом квартале тариф вырастет почти в два раза – до 1238 грн за МВт-час (без НДС). В третьем квартале он составляет 613,16 грн МВт-час.

"Каждый квартал мы это делаем. К сожалению, цифра достаточно большая, и мы можем обсудить вопрос о внесении изменений в методику расчета тарифа. Но сейчас она выходит такой, как она есть", – сказал член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

Регулятор обнародует тариф на услуги на официальном сайте за пять дней до начала расчетного периода, на который установлен этот тариф.

ГП "Укринтерэнерго" определено поставщиком "последней надежды" на период с 1 января 2019-го до 31 декабря 2021 года.