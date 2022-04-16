"Послали за российским кораблем". "Энергоатом" сообщил, что на ЗАЭС прибыла еще одна бригада "Росатома"

"На Запорожскую атомную электростанцию прибыла очередная бригада росатомовских "туристов" во главе с главным инженером Ростовской АЭС Андреем Горбуновым. Они приехали на смену предыдущей бригаде. То ли опять "для обеспечения безопасности украинской станции", то ли просто как туристы. Посмотреть на величественную станцию, крупнейшую в Европе. На России же таких нет", – говорится в сообщении.
Украинская компания назвала прибытие бригады "Росатома" "ядерным туризмом" и "терроризмом в Украине".
"Работники "Энергоатома" на этот факт отреагировали кратко и эмоционально: Горбунова, [Алексея] Лихачева (гендиректора "Росатома") и иже с ними послали за российским кораблем "Москва" – "пока целы", – объяснили в "Энергоатоме".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.