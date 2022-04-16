"Послали за российским кораблем". "Энергоатом" сообщил, что на ЗАЭС прибыла еще одна бригада "Росатома"

"На Запорожскую атомную электростанцию прибыла очередная бригада росатомовских "туристов" во главе с главным инженером Ростовской АЭС Андреем Горбуновым. Они приехали на смену предыдущей бригаде. То ли опять "для обеспечения безопасности украинской станции", то ли просто как туристы. Посмотреть на величественную станцию, крупнейшую в Европе. На России же таких нет", – говорится в сообщении.

Украинская компания назвала прибытие бригады "Росатома" "ядерным туризмом" и "терроризмом в Украине".

"Работники "Энергоатома" на этот факт отреагировали кратко и эмоционально: Горбунова, [Алексея] Лихачева (гендиректора "Росатома") и иже с ними послали за российским кораблем "Москва" – "пока целы", – объяснили в "Энергоатоме".

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