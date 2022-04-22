Спутник зафиксировал еще одну братскую могилу возле Мариуполя – "Схемы"

Согласно данным спутников, захоронение находится рядом с кладбищем оккупированного села Виноградное в 5-6 километрах от Мариуполя. Траншеи в указанном месте появились в конце марта: на снимках за 17 марта их еще не было, а на снимках Maxar Technologies за 29 марта видно траншеи размером ориентировочно 38 м на 4 м.
На снимках Planet за 20 апреля видно, что размер места массового захоронения увеличился и составляет 45 м на 25 м.
Власти Мариуполя в комментарии "Схемам" заявили, что получали сообщения от жителей о вероятном месте массового захоронения в этом селе.
Как сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информацию о захоронении возле Виноградного "Схемам" передал также мэр Вадим Бойченко. Он считает, что там могут быть тела сотен погибших преимущественно из левобережной части Мариуполя.
"Там они хоронят местных жителей, которых вражеская российская армия убила самолетами, артиллерией. Когда начались ожесточенные бои в городе после 20 марта, тела с улиц уже убирать мы не смогли… По предварительным данным в городе Мариуполь было убито более 20 тысяч местных жителей", – сказал Бойченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 апреля были опубликованы фото Maxar Technologies, на которых зафиксировано появление и увеличение братской могилы в Мангуше под Мариуполем. По данным журналистов "Схем", длина траншеи – 300 метров. Согласно фотографиям, она появилась в конце марта.
Сопоставление размеров двух братских могил – в Буче и Мангуше – позволяет предположить, что в траншее в Мангуше захоронено от 3 до 9 тыс. убитых оккупантами жителей Мариуполя, считают в Мариупольском горсовете. По "осторожным оценкам" мэрии, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тыс. человек.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии". По "осторожным оценкам" местных властей, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тыс. человек.
20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми. Вечером 21 апреля они прибыли в Запорожье, таким образом эвакуировались 79 человек.
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила 21 апреля, что около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах "Азовстали". Она потребовала открыть гуманитарный коридор для этих людей.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.
Президент РФ Владимир Путин 21 апреля приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", где укрываются украинские военные и мирные жители. Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".
В тот же день после заявления Путина оккупанты продолжили штурм "Азовстали".