Спутник зафиксировал еще одну братскую могилу возле Мариуполя – "Схемы"

Согласно данным спутников, захоронение находится рядом с кладбищем оккупированного села Виноградное в 5-6 километрах от Мариуполя. Траншеи в указанном месте появились в конце марта: на снимках за 17 марта их еще не было, а на снимках Maxar Technologies за 29 марта видно траншеи размером ориентировочно 38 м на 4 м.

Фото: radiosvoboda.org

На снимках Planet за 20 апреля видно, что размер места массового захоронения увеличился и составляет 45 м на 25 м.

Фото: radiosvoboda.org

Власти Мариуполя в комментарии "Схемам" заявили, что получали сообщения от жителей о вероятном месте массового захоронения в этом селе.

Как сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информацию о захоронении возле Виноградного "Схемам" передал также мэр Вадим Бойченко. Он считает, что там могут быть тела сотен погибших преимущественно из левобережной части Мариуполя.

"Там они хоронят местных жителей, которых вражеская российская армия убила самолетами, артиллерией. Когда начались ожесточенные бои в городе после 20 марта, тела с улиц уже убирать мы не смогли… По предварительным данным в городе Мариуполь было убито более 20 тысяч местных жителей", – сказал Бойченко.

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21 апреля были опубликованы фото Maxar Technologies, на которых зафиксировано появление и увеличение братской могилы в Мангуше под Мариуполем. По данным журналистов "Схем", длина траншеи – 300 метров. Согласно фотографиям, она появилась в конце марта.

Сопоставление размеров двух братских могил – в Буче и Мангуше – позволяет предположить, что в траншее в Мангуше захоронено от 3 до 9 тыс. убитых оккупантами жителей Мариуполя, считают в Мариупольском горсовете. По "осторожным оценкам" мэрии, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тыс. человек.