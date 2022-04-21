"Это новый Бабий Яр". В братской могиле в Мангуше могут быть похоронены до 9 тыс. мариупольцев, ее зафиксировали спутники Maxar

Журналисты "Схем" (проект "Радіо Свобода") проанализировали эти снимки и сообщают, что длина траншеи – 300 метров. Согласно фотографиям, траншея появилась в конце марта.
На снимке 23 марта ее еще нет, а на снимке от 26 марта есть траншея и объекты рядом с ней – предположительно, техника, которой выкапывали могилу. На фото от 30 марта и 3 апреля траншея становится все больше. У "Схем" также есть фото, которое было сделано 9 апреля – там видно, что могила уже частично засыпана землей.
Журналисты сравнили фото братской могилы возле церкви в Буче под Киевом с этой могилой. В ней нашли тела 73 погибших, говорил УНИАН мэр Бучи Анатолий Федорук 14 апреля.
Длина траншеи в Буче составляет 14 метров.
Сопоставление размеров двух братских могил – в Буче и Мангуше – позволяет предположить, что в траншее в Мангуше захоронено от 3 до 9 тыс. убитых оккупантами жителей Мариуполя, считают в Мариупольском горсовете.
По данным городского совета, российские оккупанты рыли траншеи и заполняли их телами погибших в течение всего апреля, укладывали тела в несколько шаров.
В горсовете уточнили, что к середине марта городские службы в разных частях Мариуполя и в пригороде захоронили 5 тыс. погибших.
По "осторожным оценкам", общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тыс. человек, сказано в сообщении.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, то РФ совершила в городе самое большое военное преступление ХХ века.
"Это новый Бабий Яр. Тогда [лидер нацисткой Германии Адольф] Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас [президент РФ Владимир] Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч граждан в Мариуполе. А это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Во что бы то ни стало нужно остановить геноцид", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".
20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Верещук сообщала, что около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах "Азовстали". Она потребовала открыть гуманитарный коридор для этих людей.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.