"Это новый Бабий Яр". В братской могиле в Мангуше могут быть похоронены до 9 тыс. мариупольцев, ее зафиксировали спутники Maxar

Журналисты "Схем" (проект "Радіо Свобода") проанализировали эти снимки и сообщают, что длина траншеи – 300 метров. Согласно фотографиям, траншея появилась в конце марта.

На снимке 23 марта ее еще нет, а на снимке от 26 марта есть траншея и объекты рядом с ней – предположительно, техника, которой выкапывали могилу. На фото от 30 марта и 3 апреля траншея становится все больше. У "Схем" также есть фото, которое было сделано 9 апреля – там видно, что могила уже частично засыпана землей.

фотогалерея ( 1 из 5) Место массового захоронения мариупольцев в Мангуше, 23 марта. Фото: ЕРА Место массового захоронения мариупольцев в Мангуше, 26 марта. Фото: ЕРА Место массового захоронения мариупольцев в Мангуше, 30 марта. Фото: ЕРА Место массового захоронения мариупольцев в Мангуше, 3 апреля. Фото: ЕРА Фото: radiosvoboda.org

Журналисты сравнили фото братской могилы возле церкви в Буче под Киевом с этой могилой. В ней нашли тела 73 погибших, говорил УНИАН мэр Бучи Анатолий Федорук 14 апреля.

Длина траншеи в Буче составляет 14 метров.

Фото: radiosvoboda.org

Сопоставление размеров двух братских могил – в Буче и Мангуше – позволяет предположить, что в траншее в Мангуше захоронено от 3 до 9 тыс. убитых оккупантами жителей Мариуполя, считают в Мариупольском горсовете.

По данным городского совета, российские оккупанты рыли траншеи и заполняли их телами погибших в течение всего апреля, укладывали тела в несколько шаров.

В горсовете уточнили, что к середине марта городские службы в разных частях Мариуполя и в пригороде захоронили 5 тыс. погибших.

По "осторожным оценкам", общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тыс. человек, сказано в сообщении.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко считает, то РФ совершила в городе самое большое военное преступление ХХ века.

"Это новый Бабий Яр. Тогда [лидер нацисткой Германии Адольф] Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас [президент РФ Владимир] Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч граждан в Мариуполе. А это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Во что бы то ни стало нужно остановить геноцид", – подчеркнул он.

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