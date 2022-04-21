В Бундестаге призвали Совбез ООН требовать от РФ предоставить гуманитарный коридор из Мариуполя

Вагенер: Ситуация в Мариуполе абсолютно трагическая и, к сожалению, нет никакой позитивной динамики Фото: Robin Wagener / Facebook

"Ситуация в Мариуполе абсолютно трагическая и, к сожалению, нет никакой позитивной динамики. Сегодня необходимо максимальное политическое давление со стороны всего мирового сообщества, чтобы предотвратить продолжение зверств России и добиться создания гуманитарного коридора для всех, кто сегодня заблокирован в городе", – сказал политик.

По его мнению, для этого необходимо провести специальную сессию Совета безопасности ООН.

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