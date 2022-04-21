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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бундестаге призвали Совбез ООН требовать от РФ предоставить гуманитарный коридор из Мариуполя

Вагенер: Ситуация в Мариуполе абсолютно трагическая и, к сожалению, нет никакой позитивной динамики
Вагенер: Ситуация в Мариуполе абсолютно трагическая и, к сожалению, нет никакой позитивной динамики
Фото: Robin Wagener / Facebook

Совет безопасности Организации Объединенных Наций должен требовать от РФ предоставления гуманитарного коридора из Мариуполя Донецкой области. Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагенер.

"Ситуация в Мариуполе абсолютно трагическая и, к сожалению, нет никакой позитивной динамики. Сегодня необходимо максимальное политическое давление со стороны всего мирового сообщества, чтобы предотвратить продолжение зверств России и добиться создания гуманитарного коридора для всех, кто сегодня заблокирован в городе", – сказал политик.

По его мнению,  для этого необходимо провести специальную сессию Совета безопасности ООН.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Верещук заявила, что около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах мариупольского завода "Азовсталь". Она потребовала открыть гуманитарный коридор для этих людей. 

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.

Теги: Россия, Германия, Украина, Мариуполь, гуманитарный коридор, Бундестаг, война России против Украины
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