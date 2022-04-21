"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом

"Я никогда не выбираю фото, где я идеальна во время работы. Главное – атмосфера здесь и сейчас. Ее нельзя вычистить. Это видео нашла у себя в чате в "телеге". Классная штука этот чат. Живое общение, без негатива и прочей сегодняшней неизбежной ботчины. Спасибо еще раз, Мытищи", – написала она.
Певица, как и раньше, молчит о войне России против Украины.
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"Чему тут радоваться? Позорище и стыд!" – прокомментировал подписчик andro_id_3000.
"Продажная", – написала kira_kira_0213ki.
"Пусть люди, дети из Мариуполя приходят к вам во снах! Мертвые люди, дети… Молчите дальше… Кто вы, что вы?.. Биомасса", – заявила annamykolayvna.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Концерт певицы в Мытищах состоялся 20 апреля.
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.
Лолита не осуждала российскую агрессию против Украины. Певица сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте она высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.
Весной 2017 года Лолита заявила, что украинские пограничники не впустили ее в Украину из-за посещения Керчи в оккупированном Крыму в 2015 году. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что Милявской запретили въезд на три года.
Лолита отказалась признавать, что нарушила законы Украины, и пообещала отстаивать свои права в международных судах.