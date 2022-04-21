"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом

Лолита рассказала о концерте, но промолчала о войне Фото: Лолита Милявская / Facebook

"Я никогда не выбираю фото, где я идеальна во время работы. Главное – атмосфера здесь и сейчас. Ее нельзя вычистить. Это видео нашла у себя в чате в "телеге". Классная штука этот чат. Живое общение, без негатива и прочей сегодняшней неизбежной ботчины. Спасибо еще раз, Мытищи", – написала она.

Певица, как и раньше, молчит о войне России против Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"Чему тут радоваться? Позорище и стыд!" – прокомментировал подписчик andro_id_3000.

"Продажная", – написала kira_kira_0213ki.

"Пусть люди, дети из Мариуполя приходят к вам во снах! Мертвые люди, дети… Молчите дальше… Кто вы, что вы?.. Биомасса", – заявила annamykolayvna.

Война России против Украины. Главное (обновляется)