  Кикабидзе: Могу на 100% сказать – Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит

"Он хочет вернуться домой героем. Потому что если он вернется как не герой, его могут свои же и наказать. Но могу на 100% сказать – он свою страну погубил. Он свою Родину не любит", – сказал актер.

Кикабидзе заявил, что "все гадости наказуемы", поэтому Путину будет трудно "вернуться обратно" после войны в Украине. По мнению актера, россияне еще не видели всего, что происходит в Украине, поэтому продолжают поддерживать своего президента.

"А эти грехи уже на многих лежат. Эти изнасилования маленьких девочек, убийства колоссального размера и количества людей, этот цинизм", – отметил актер.

Он подчеркнул, что Россия все еще пытается замалчивать войну, называя ее спецоперацией.

"Это какой цинизм так назвать это все. Это стопроцентный геноцид", – подчеркнул он.

Даже учитывая, что россиянам "промывают мозги 24 часа", Кикабидзе считает их виновными. И последствия не заставят себя ждать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Ходят слухи / YouTube