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21 апреля, 2022
 
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Кикабидзе: Могу на 100% сказать – Путин свою страну погубил. Он свою Родину не любит

 
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Кикабидзе: Путин хочет вернуться домой героем
Кикабидзе: Путин хочет вернуться домой героем
Фото: Вахтанг Кикабидзе / Facebook

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" 20 апреля заявил, что Владимир Путин стремился стать для России героем, но на самом деле он свою страну погубил.

"Он хочет вернуться домой героем. Потому что если он вернется как не герой, его могут свои же и наказать. Но могу на 100%  сказать – он свою страну погубил. Он свою Родину не любит", – сказал актер.

Кикабидзе заявил, что "все гадости наказуемы", поэтому Путину будет трудно "вернуться обратно" после войны в Украине. По мнению актера, россияне еще не видели всего, что происходит в Украине, поэтому продолжают поддерживать своего президента.

"А эти грехи уже на многих лежат. Эти изнасилования маленьких девочек, убийства колоссального размера и количества людей, этот цинизм", – отметил актер.

Он подчеркнул, что Россия все еще пытается замалчивать войну, называя ее спецоперацией.

"Это какой цинизм так назвать это все. Это стопроцентный геноцид", – подчеркнул он.

Даже учитывая, что россиянам "промывают мозги 24 часа", Кикабидзе считает их виновными. И последствия не заставят себя ждать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Ходят слухи / YouTube
Контекст:

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Он автор песен, актер, режиссер, сценарист, депутат парламента Грузии с 2020 года.

Кикабидзе – обладатель званий Народный артист Грузинской ССР (1980), Заслуженный артист Украины (2013).

Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа во время проведения парада ко Дню Независимости Украины вручил Кикабидзе орден имени Ярослава Мудрого пятой степени.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Вахтанг Кикабидзе, актер, война России против Украины, спецоперация
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