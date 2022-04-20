Бульвар Шоубиз
 
20 апреля, 2022
 
Новости

"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Серга: Вынесем орду!
Серга: Вынесем орду!
Скриншот: thekolya / Instagram

Служащий в ВСУ украинский телеведущий, поэт и музыкант Николай Серга 19 апреля в Instagram опубликовал отрывок клипа на свою композицию о стране-агрессоре России.

"Вынесем орду!" Говорят, что лучше всего интуиция развита у крыс. Именно поэтому [кремлевскую пропагандистку Ольгу] Скабееву зацепила эта песня настолько, что она ее показала в своем шоу с комментарием: "Посмотрите, какая у украинцев больная фантазия". Но в душе (или там, где должна быть душа) она понимает, что это не фантазия, а пророчество. Ведь, украинцы – потомки мольфаров – и умеют видеть будущее раньше, чем остальные. Даже если это будущее России", – написал он.

В опубликованном отрывке песни рассказывается о российском солдате Ване, который, придя в Украину с войной, будет убит и прорастет пшеницей на земле, в которую пришел с оружием.

"На тризубец, как шампур, двуглавого орла, чтоб имперская зараза с тела глобуса сошла", – поется в песне.

В ролике также показана Скабеева. Серга в своей композиции отметил, что пропагандистке предстоит есть сухари.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, война, российская пропаганда, война России против Украины, Коля Серга, телеведущий, музыкант, Ольга Скабеева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Офицер 95-й бригады: Победа не будет быстрой и дастся Украине дорогой ценой. Но какую бы цену ни пришлось заплатить, цена поражения будет в разы выше
Елена ПОСКАННАЯ
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности
"Все деньги идут Украине". "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Pink Floyd и Хлывнюка стала самой скачиваемой песней Великобритании
"Все деньги идут Украине". "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Pink Floyd и Хлывнюка стала самой скачиваемой песней Великобритании
  Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта
  Скичко: Мы не так представляли беременность и роды. Но все равно нам легче, чем людям, которые потеряли жилье или находятся на линии фронта
В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина
В Израиле отменили все концерты "путинского клоуна" Сабурова. Концертное агентство осудило Путина
  Польский священник во время службы спел вместе с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", пританцовывая и дирижируя. Видео
  Польский священник во время службы спел вместе с прихожанами "Ой, у лузі червона калина", пританцовывая и дирижируя. Видео
"Это всегда было частью моей жизни". Кличко рассказал, что будет делать, как только закончится война
"Это всегда было частью моей жизни". Кличко рассказал, что будет делать, как только закончится война
"Сделано в Украине с любовью". 32-летняя Маремуха сообщила о беременности
"Сделано в Украине с любовью". 32-летняя Маремуха сообщила о беременности
  Каминская: Смотрю, многие записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, все это пир во время чумы
  Каминская: Смотрю, многие записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, все это – пир во время чумы
"Если это коснулось вас – напишите". Украинский бренд запустил благотворительную инициативу, чтобы обеспечить женщин-переселенцев бельем
"Если это коснулось вас – напишите". Украинский бренд запустил благотворительную инициативу, чтобы обеспечить женщин-переселенцев бельем
  "Сни весни" – песня, которую выплакал однажды вечером". Руслан Горовой в новом клипе показал кадры, которые снимал во время войны. Видео
  "Сни весни" – песня, которую выплакал однажды вечером". Руслан Горовой в новом клипе показал кадры, которые снимал во время войны. Видео
Tayanna спела с Хосе Каррерасом на благотворительном вечере в Польше в поддержку Украины. Видео
Tayanna спела с Хосе Каррерасом на благотворительном вечере в Польше в поддержку Украины. Видео
Кондратюк: Российская культура в Украине должна быть только для личного использования. Как порнография
Кондратюк: Российская культура в Украине должна быть только для личного использования. Как порнография
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений
Кулеба рассказал, какое желание загадал на свое 41-летие
Кулеба рассказал, какое желание загадал на свое 41-летие
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 