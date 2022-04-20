"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку

"Вынесем орду!" Говорят, что лучше всего интуиция развита у крыс. Именно поэтому [кремлевскую пропагандистку Ольгу] Скабееву зацепила эта песня настолько, что она ее показала в своем шоу с комментарием: "Посмотрите, какая у украинцев больная фантазия". Но в душе (или там, где должна быть душа) она понимает, что это не фантазия, а пророчество. Ведь, украинцы – потомки мольфаров – и умеют видеть будущее раньше, чем остальные. Даже если это будущее России", – написал он.

В опубликованном отрывке песни рассказывается о российском солдате Ване, который, придя в Украину с войной, будет убит и прорастет пшеницей на земле, в которую пришел с оружием.

"На тризубец, как шампур, двуглавого орла, чтоб имперская зараза с тела глобуса сошла", – поется в песне.

В ролике также показана Скабеева. Серга в своей композиции отметил, что пропагандистке предстоит есть сухари.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Серга (@thekolya)

Война России против Украины. Главное (обновляется)