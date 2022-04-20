"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности

Ефросинина: Мы говорим о крахе человеческом, и наблюдать за этим – тоже исторический момент с точки зрения подлинности человеческой души Фото: mashaefrosinina / Instagram

"Наши общие друзья всегда говорили – она очень любит деньги. Ее иголка в яйце, то есть самое уязвимое место – это не дети и не семья, это деньги. Она очень жадная до денег, очень любит люкс и роскошь. При этом она не любит за все это платить, поэтому бесконечный бартер и реклама всего. Это человек, у которого есть уязвимое место – бабло", – заявила Ефросинина.

Телеведущая отметила, что ее коллега – талантливая журналистка с высоким интеллектуальным уровнем. Но война России против Украины, по мнению Ефросининой, показала так называемую объективную журналистику Собчак.

"Ксения теряет колоссальные миллионы свои, сидя там, где она сидит, записывая никому не нужные нейтральные сюжетики. Первые несколько дней ее команда делала очень объективные новости, но потом все резко поменялось. Ну, бл...дь, ну привлеки ты уже всех этих мозговитых людей и журналистов, которые на тебя работают. Подумайте, как переобуться не так резко, но нет. Может, все ее бросили, и на поверхность вышла суть. Но камуфлировалось все очень круто", – отметила Ефросинина.

Телеведущая рассказала, что Собчак отказалась от участия в интервью президента Украины Владимира Зеленского российским СМИ по итогам первого месяца войны, поскольку ею руководит страх потерять все свои сбережения. По этой же причине Собчак не эмигрирует из России, хоть это может стоить ей карьеры, уверена Ефросинина.

"Ксения Собчак больше никогда не скажет, что она объективная журналистка, но она выбрала оставить себе что-то на годы, пока Россия будет разваливаться. (...) Она расстреливает возведенные над собой купола, но остается внутри, чтобы еще хоть какое-то время пожить в роскоши. (...) Мы говорим о крахе человеческом, и наблюдать за этим – тоже исторический момент с точки зрения подлинности человеческой души", – заявила Ефросинина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)