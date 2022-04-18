Бульвар Шоубиз
 
18 апреля, 2022
 
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"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины

alyona alyona: Это было сложное для меня решение
alyona alyona: Это было сложное для меня решение
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona (Алена Савраненко) 18 апреля на своей странице в Instagram заявила, что уезжает в Европу.

"Это было сложное для меня решение. Но последние события очень подтолкнули", – призналась певица, занимавшаяся волонтерством.

Она заявила, что больше не может просить помогать людей финансово.

"Чаще просят у нас и все меньше помогают нам. А так хочется закрывать все запросы", – заявила певица.

alyona alyona отметила также, что рука не поднимается принимать от людей "последнюю копейку на хлеб".

"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам. Хочу сделать все, чтобы предотвратить их гибель и помогать с амуницией. Похороны кума больно по мне ударили. Пусть все сыновья вернутся живыми!" – отметила она.

Также певица заявила, что больше не может пропускать концерты в Европе, "не зная, как взять в руки микрофон". alyona alyona добавила, что хочет выйти вместе с людьми на площади, увидеть детей из разных городов Украины и обнять их.

"Хочу сказать со сцены: "Украина победит!" Я хочу делать больше, и теперь буду делать больше. Кто из вас за границей – пишите, где вы находитесь. Если я буду в вашем городе – мы обязательно встретимся!" – отметила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала российско-украинской войны исполнительница стала волонтером. Она работала на фармацевтическом складе и плела маскировочные сетки. 13 апреля она сообщила о гибели своего кума.

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

Певица включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список молодых лидеров "30 до 30".

Теги: война, волонтеры, война России против Украины, певица, alyona alyona
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