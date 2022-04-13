"Герои не умирают!" alyona alyona потеряла на войне близкого человека

"Твои подвиги, кум, сохраняли нам жизнь. Теперь ты будешь крыльями закрывать нам небо над Украиной. Слава тебе, воин, и вечная память. Герои не умирают!" – написала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала российско-украинской войны исполнительница стала волонтером. Она работала на фармацевтическом складе и плела маскировочные сетки.
alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.
Певица включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список молодых лидеров "30 до 30".