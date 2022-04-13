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13 апреля, 2022
 
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"Герои не умирают!" alyona alyona потеряла на войне близкого человека

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alyona alyona: Слава тебе, воин, и вечная память
alyona alyona: Слава тебе, воин, и вечная память
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская певица alyona alyona (Алена Савраненко) 13 апреля на своей странице в Facebook сообщила о гибели своего кума Владимира Цвилия.

"Твои подвиги, кум, сохраняли нам жизнь. Теперь ты будешь крыльями закрывать нам небо над Украиной. Слава тебе, воин, и вечная память. Герои не умирают!" – написала она.

https://www.facebook.com/savranenkoalyona/posts/5115792061819440

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала российско-украинской войны исполнительница стала волонтером. Она работала на фармацевтическом складе и плела маскировочные сетки.

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

Певица включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список молодых лидеров "30 до 30".

Теги: Украина, смерть, война, война России против Украины, певица, alyona alyona
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