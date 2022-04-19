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19 апреля, 2022
 
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"Любительница "русского мира", "стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем

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Тодоренко не осудила военную агрессию РФ в Украине
Тодоренко не осудила военную агрессию РФ в Украине
Фото: regina todorenko/Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая не осудила войну России против Украины, в эфире программы "Пятница с Региной" на своем YouTube-канале заявила, что у них с мужем, певцом Владом Топаловым, разные политические взгляды.

"Нам с Владом трудно прийти к консенсусу, не во всем сходятся наши позиции. Поэтому мы наложили вето на политические разговоры. Это разрушает нашу семью, а мы хотим и дальше быть вместе", – рассказала она в беседе с психологом Викторией Дмитриевой.

Тодоренко также отметила, что получает негативные комментарии в соцсетях, некоторые из них сильно ее задевают, и поинтересовалась, как на них реагировать. Психолог посоветовала ей, как вариант, не читать их или иметь заготовленный ответ.

ВИДЕО
Видео: Регина Тодоренко / YouTube

"Любительница "русского мира", – прокомментировал подписчик Карабах.

"Стыдоба", – написал Артем Диня.

"Извините, но зачем было снимать это видео сейчас? Регина, вы же понимаете, что только хуже сделали. Жалуетесь на негатив в комментариях, пока ваши соотечественники в подвалах прячутся, а вы работаете и кайфуете от жизни в стране, которая в этом виновата. Тема о войне тяжелая, а вы в таком красивом откровенном платье и на высоких каблуках  слушаете советы психолога о том, как быть в коконе, пока две страны воюют, находясь при этом в одной из них и имея гражданство второй", – отметил фолловер Твой Кекс.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2018-м она вышла замуж за Топалова. Пара проживает в РФ. В декабре того же года у супругов родился сын Майкл

В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах и принимает участие в местных шоу. Артистка замалчивает российскую агрессию против Украины.

Многие украинские знаменитости осудили ее позицию. Тодоренко внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

Теги: Россия, Украина, война, соцсети, война России против Украины, телеведущая, Регина Тодоренко, Орел и решка, психолог, русский мир
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