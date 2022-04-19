  "Любительница "русского мира", "стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем

"Нам с Владом трудно прийти к консенсусу, не во всем сходятся наши позиции. Поэтому мы наложили вето на политические разговоры. Это разрушает нашу семью, а мы хотим и дальше быть вместе", – рассказала она в беседе с психологом Викторией Дмитриевой.
Тодоренко также отметила, что получает негативные комментарии в соцсетях, некоторые из них сильно ее задевают, и поинтересовалась, как на них реагировать. Психолог посоветовала ей, как вариант, не читать их или иметь заготовленный ответ.
"Любительница "русского мира", – прокомментировал подписчик Карабах.
"Стыдоба", – написал Артем Диня.
"Извините, но зачем было снимать это видео сейчас? Регина, вы же понимаете, что только хуже сделали. Жалуетесь на негатив в комментариях, пока ваши соотечественники в подвалах прячутся, а вы работаете и кайфуете от жизни в стране, которая в этом виновата. Тема о войне тяжелая, а вы в таком красивом откровенном платье и на высоких каблуках слушаете советы психолога о том, как быть в коконе, пока две страны воюют, находясь при этом в одной из них и имея гражданство второй", – отметил фолловер Твой Кекс.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2018-м она вышла замуж за Топалова. Пара проживает в РФ. В декабре того же года у супругов родился сын Майкл.
В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах и принимает участие в местных шоу. Артистка замалчивает российскую агрессию против Украины.
Многие украинские знаменитости осудили ее позицию. Тодоренко внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.