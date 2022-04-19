"Она знает о войне в Украине, но молча поддерживает убийство". Узерли, снявшуюся без бюстгальтера, пристыдили за замалчивание войны

Узерли: У нас лучшее время Фото: meryemuzerlimeryem / Instagram

"Есть место, где мои дети и я всегда чувствуем себя как дома", – написала актриса.

Она отметила, что чувствует себя счастливой. "У нас лучшее время", – подчеркнула Узерли.

Актриса продемонстрировала несколько образов, в том числе снялась в платье цвета пудры с глубоким декольте, под которое не стал надевать бюстгальтер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Подписчики возмутились, что Узерли замалчивает войну России против Украины.

"Вы знаете о войне в Украине?" – спросила prpl.rose.

"Она знает, но молча поддерживает это убийство", – ответила babbydashaa.

Война России против Украины. Главное (обновляется)