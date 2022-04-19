"Она знает о войне в Украине, но молча поддерживает убийство". Узерли, снявшуюся без бюстгальтера, пристыдили за замалчивание войны

"Есть место, где мои дети и я всегда чувствуем себя как дома", – написала актриса.
Она отметила, что чувствует себя счастливой. "У нас лучшее время", – подчеркнула Узерли.
Актриса продемонстрировала несколько образов, в том числе снялась в платье цвета пудры с глубоким декольте, под которое не стал надевать бюстгальтер.
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Подписчики возмутились, что Узерли замалчивает войну России против Украины.
"Вы знаете о войне в Украине?" – спросила prpl.rose.
"Она знает, но молча поддерживает это убийство", – ответила babbydashaa.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мерьем Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011). Хюррем (Роксолана) по происхождению была украинкой. Ее звали Анастасией (Александрой) Лисовской.
Актриса воспитывает двух дочерей: Лару (2014) и Лили Кои (2020).
8 марта Узерли разместила в соцсети снимки, сделанные для российского издания Hello!, а 19 марта показала новые снимки, сделанные для того же издания.