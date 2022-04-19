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19 апреля, 2022
 
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"Она знает о войне в Украине, но молча поддерживает убийство". Узерли, снявшуюся без бюстгальтера, пристыдили за замалчивание войны

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Узерли: У нас лучшее время
Узерли: У нас лучшее время
Фото: meryemuzerlimeryem / Instagram

38-летняя турецкая актриса Мерьем Узерли 17 апреля разместила в Instagram снимки, сделанные на отдыхе в Дубае (ОАЭ).

"Есть место, где мои дети и я всегда чувствуем себя как дома", – написала актриса.

Она отметила, что чувствует себя счастливой. "У нас лучшее время", – подчеркнула Узерли.

Актриса продемонстрировала несколько образов, в том числе снялась в платье цвета пудры с глубоким декольте, под которое не стал надевать бюстгальтер.

Подписчики возмутились, что Узерли замалчивает войну России против Украины.

"Вы знаете о войне в Украине?" – спросила prpl.rose.

"Она знает, но молча поддерживает это убийство", – ответила babbydashaa.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мерьем Узерли стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011). Хюррем (Роксолана) по происхождению была украинкой. Ее звали Анастасией (Александрой) Лисовской. 

Актриса воспитывает двух дочерей: Лару (2014) и Лили Кои (2020).

8 марта Узерли разместила в соцсети снимки, сделанные для российского издания Hello!, а 19 марта показала новые снимки, сделанные для того же издания.

Теги: Россия, Украина, война, соцсети, война России против Украины, Мерьем Узерли, Великолепный век, актриса, отдых, бюстгальтер, декольте
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