Бульвар Шоубиз
 
19 апреля, 2022
 
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"Они бьют по медучреждениям, чтобы посеять страх и панику". Тополя показал обстрелянную российскими оккупантами поликлинику в Харькове

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Тополя: Если же ты обозначишь себя ярким красным крестом медика, как это принято во всем мире, то русские пристрелят тебя и твой экипаж первым, а твое авто уничтожат
Тополя: Если же ты обозначишь себя ярким красным крестом медика, как это принято во всем мире, то русские пристрелят тебя и твой экипаж первым, а твое авто уничтожат
Фото: tarastopolia / Instagram

Фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя 17 апреля разместил в Facebook фото, на котором запечатлен с другими участниками коллектива на фоне обстрелянной российскими оккупантами харьковской поликлиники, расположенной на Северной Салтовке.

"У меня появилось больше коммуникаций с иностранцами. Один из логичных вопросов от них: "Почему, если вы парамедики, у вас нет красных крестов на форме и на авто? И зачем вам автоматы?" Ответ – на этом фото. Позади нас расстреляна русскими мразями поликлиника на [Северной] Салтовке. Таких обстрелянных гражданских объектов – сотни по всей стране. Хотелось бы сказать, что этим ублюдкам все равно, во что и в кого стрелять, но это совсем не так! Они бьют по гражданским медучреждениям, чтобы посеять страх и террор, панику и смерти мирных людей целенаправленно. Если же ты обозначишь себя ярким красным крестом медика, как это принято во всем мире, то русские пристрелят тебя и твой экипаж первым, а твое авто уничтожат. Выгорит все и раненые, и санитары, и яркие красные кресты. Женевская конвенция? Забудьте! В этих мразях нет ни чести, ни совести, ни будущего. Поэтому на каждый выезд: магазин присоединить, патрон в патронник, наклейки с красными крестами – в карман", – написал он. 

https://www.facebook.com/taras.topolya/posts/5099333583479674

аа

Контекст:

15 февраля участники группы "Антитіла", включая Тополю, вступили в тероборону. Жена артиста, украинская певица Alyosha, вместе с детьми спустя две недели после нападения РФ на Украину покинула страну. По словам Тополи, они сперва жили в западной части Украины, но он настоял, чтобы они уехали в США, где живут его родители.

Теги: Харьков, война России против Украины, Тарас Тополя, российские оккупанты
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