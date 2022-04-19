"Они бьют по медучреждениям, чтобы посеять страх и панику". Тополя показал обстрелянную российскими оккупантами поликлинику в Харькове

"У меня появилось больше коммуникаций с иностранцами. Один из логичных вопросов от них: "Почему, если вы парамедики, у вас нет красных крестов на форме и на авто? И зачем вам автоматы?" Ответ – на этом фото. Позади нас расстреляна русскими мразями поликлиника на [Северной] Салтовке. Таких обстрелянных гражданских объектов – сотни по всей стране. Хотелось бы сказать, что этим ублюдкам все равно, во что и в кого стрелять, но это совсем не так! Они бьют по гражданским медучреждениям, чтобы посеять страх и террор, панику и смерти мирных людей целенаправленно. Если же ты обозначишь себя ярким красным крестом медика, как это принято во всем мире, то русские пристрелят тебя и твой экипаж первым, а твое авто уничтожат. Выгорит все и раненые, и санитары, и яркие красные кресты. Женевская конвенция? Забудьте! В этих мразях нет ни чести, ни совести, ни будущего. Поэтому на каждый выезд: магазин присоединить, патрон в патронник, наклейки с красными крестами – в карман", – написал он.

аа