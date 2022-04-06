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06 апреля, 2022
 
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"Они слились". Тополя рассказал, как предложил российскому каналу перевести деньги на ВСУ

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Тополя: Нас приглашали в 2014 году на главную сцену крупнейшего российского рок-фестиваля, мы отказались
Тополя: Нас приглашали в 2014 году на главную сцену крупнейшего российского рок-фестиваля, мы отказались
Фото: Antytila / Антитіла / Facebook

Служащий в теробороне фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя 5 апреля в интервью изданию Gazeta.ua заявил, что после 2014 года отказывался от предложений выступать или работать в стране-агрессоре РФ.

"Нас приглашали в 2014 году на главную сцену крупнейшего российского рок-фестиваля "Нашествие", мы отказались. Потом несколько раз были предложения. Последнее было год назад – открывалось какое-то рейтинговое юмористическое шоу на ТНТ. Обещали в переписке, что это будет "вау", и хотели нашу песню "Маскарад" сделать саундтреком к этому шоу. Мы прекрасно отказали. Сказали, что готовы продать эту песню, но счет на благотворительный фонд и деньги пойдут на обеспечение украинских военнослужащих. Они и слились", – рассказал артист. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

15 февраля участники группы "Антитіла", включая Тополю, вступили в тероборону. Жена артиста, украинская певица Alyosha, вместе с детьми спустя две недели после нападения РФ на Украину покинула страну. По словам Тополи, его родные сперва жили в западной части Украины, но он настоял, чтобы они уехали в США, где живут его родители.

Теги: Россия, ВСУ, война России против Украины, Тарас Тополя
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