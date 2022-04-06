"Они слились". Тополя рассказал, как предложил российскому каналу перевести деньги на ВСУ

"Нас приглашали в 2014 году на главную сцену крупнейшего российского рок-фестиваля "Нашествие", мы отказались. Потом несколько раз были предложения. Последнее было год назад – открывалось какое-то рейтинговое юмористическое шоу на ТНТ. Обещали в переписке, что это будет "вау", и хотели нашу песню "Маскарад" сделать саундтреком к этому шоу. Мы прекрасно отказали. Сказали, что готовы продать эту песню, но счет на благотворительный фонд и деньги пойдут на обеспечение украинских военнослужащих. Они и слились", – рассказал артист.

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