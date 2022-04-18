Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу

В ролике певица запечатлена на сцене возле катка. Издание "Обозреватель" пишет, что съемки проходили на московском стадионе "Лужники".

В Instagram Stories певица разместила фото с изображением сердец в цветах украинского флага и российского.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".

Ведущая вместе с мужем и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает российскую агрессию против Украины.

Многие украинские знаменитости осудили ее позицию. Тодоренко внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.