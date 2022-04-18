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18 апреля, 2022
 
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Замалчивающая нападение РФ на Украину Тодоренко выступила на съемках российского шоу

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Тодоренко родилась в Одессе, но в последние годы живет и работает в РФ
Тодоренко родилась в Одессе, но в последние годы живет и работает в РФ
Фото: reginatodorenko / Instagram

Российская певица украинского происхождения Регина Тодоренко приняла участие в съемках российского шоу. Фрагмент своего выступления певица опубликовала в Instagram Stories. Видео продублировано в Telegram-канале Show must go on.

В ролике певица запечатлена на сцене возле катка. Издание "Обозреватель" пишет, что съемки проходили на московском стадионе "Лужники".

В Instagram Stories певица разместила фото с изображением сердец в цветах украинского флага и российского.

Скриншот: reginatodorenko / Instagram
Скриншот: reginatodorenko / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".

Ведущая вместе с мужем и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает российскую агрессию против Украины.

Многие украинские знаменитости осудили ее позициюТодоренко внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

Теги: Россия, война России против Украины, Регина Тодоренко
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