  "Топалов – хамло и наркоман". Эскахзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко

31 марта Тодоренко во время интервью с российским психологом, которое вышло на ее канале в YouTube, заявила, что избегает публично заявить о своем отношении к российской агрессии потому, что из-за обсуждения политических тем у нее с мужем, российским певцом Владом Топаловым возникают разногласия.

Эскахзай, комментируя слова Тодоренко, назвала их отмазкой.

"Очень классная отмазка, что у тебя муж – Влад Топалов. Я скажу так – Влад Топалов хамло и наркоман. Тодоренко – это человек, который ничего не понимает и будет потом прикрываться тем, что была беременна, – сказала она. – У нее финансирование от [российского] канала "Пятница", она сотрудничает с "Первым каналом", она думает о своей заднице".

Блогер отметила, что прежней "искренней одесситки" Тодоренко больше не существует.

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Видео: ЖВЛ / YouTube

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