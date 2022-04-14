  "Топалов – хамло и наркоман". Эскахзай рассказала, какой российский канал финансирует замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко

31 марта Тодоренко во время интервью с российским психологом, которое вышло на ее канале в YouTube, заявила, что избегает публично заявить о своем отношении к российской агрессии потому, что из-за обсуждения политических тем у нее с мужем, российским певцом Владом Топаловым возникают разногласия.
Эскахзай, комментируя слова Тодоренко, назвала их отмазкой.
"Очень классная отмазка, что у тебя муж – Влад Топалов. Я скажу так – Влад Топалов хамло и наркоман. Тодоренко – это человек, который ничего не понимает и будет потом прикрываться тем, что была беременна, – сказала она. – У нее финансирование от [российского] канала "Пятница", она сотрудничает с "Первым каналом", она думает о своей заднице".
Блогер отметила, что прежней "искренней одесситки" Тодоренко больше не существует.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". Она вела шоу вместе с Сергой в восьмом сезоне (2016).
Ведущая вместе с мужем и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает российскую агрессию против Украины.
Многие украинские знаменитости осудили ее позицию.