  "У меня мама такое собаке брала”. Дурнев показал, чем кормят российских солдат

Вместе с Дурневым пайки дегустировала стендап-комик Лера Мандзюк.
Дурнев, попробовав "фарш колбасный любительский" из российского сухпая, выплюнул сразу.
"Это – если прийти в магазин и купить дешевую колбасу. У меня мама такое собаке брала”, – прокомментировал он.
Бекон из этого набора, по мнению Дурнева, состоит из жира, кожи и ароматизаторов.
Сухие пайки украинской армии, по мнению ведущего, напоминают домашнюю еду и изготовлены из качественных продуктов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Дурнев 24 февраля осудил нападение РФ на Украину, призвав население России остановить своего президента Владимира Путина.