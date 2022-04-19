  "У меня мама такое собаке брала”. Дурнев показал, чем кормят российских солдат

Вместе с Дурневым пайки дегустировала стендап-комик Лера Мандзюк.

Дурнев, попробовав "фарш колбасный любительский" из российского сухпая, выплюнул сразу.

"Это – если прийти в магазин и купить дешевую колбасу. У меня мама такое собаке брала”, – прокомментировал он.

Бекон из этого набора, по мнению Дурнева, состоит из жира, кожи и ароматизаторов.

Сухие пайки украинской армии, по мнению ведущего, напоминают домашнюю еду и изготовлены из качественных продуктов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Aleksey Durnev / YouTube