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19 апреля, 2022
 
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"У меня мама такое собаке брала”. Дурнев показал, чем кормят российских солдат

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Дурнев не смог дже проглотить паек российского солдата
Дурнев не смог дже проглотить паек российского солдата
Фото: aleksey_durnev / Instagram

Украинский блогер и журналист Алексей Дурнев 18 апреля на своем YouTube-канале опубликовал новый выпуск программы "Еда Дурнева", в котором сравнил сухие пайки ВСУ и российской армии.

Вместе с Дурневым пайки дегустировала стендап-комик Лера Мандзюк.

Дурнев, попробовав "фарш колбасный любительский" из российского сухпая, выплюнул сразу.

"Это – если прийти в магазин и купить дешевую колбасу. У меня мама такое собаке брала”, – прокомментировал он.

Бекон из этого набора, по мнению Дурнева, состоит из жира, кожи и ароматизаторов.

Сухие пайки украинской армии, по мнению ведущего, напоминают домашнюю еду и изготовлены из качественных продуктов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Aleksey Durnev / YouTube
Контекст:

Дурнев 24 февраля осудил нападение РФ на Украину, призвав население России остановить своего президента Владимира Путина.

Теги: Россия, Украина, армия, война, продукты, Алексей Дурнев, блогеры, еда
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