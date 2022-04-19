  "Стали ми на смерть з тобою, щоб не вмерла Україна". Козловский в Киеве снял клип на песню "Інша весна". Видео

Козловский: Эта видеоработа – это крик души каждого украинца и обращение ко всему миру Скриншот: Віталій Козловський / YouTube

Авторов вдохновил просмотр фотографий, снятых на Волыни в 1940–1950-х годах.

"Там тогда шли кровопролитные бои, а на фотографиях рядом с мужественными воинами украинской повстанческой армии были приветливые и красивые девичьи лица. Они не пожалели своей молодости и жизни, чтобы бороться за свободную Украину. И сегодня строки этой песни – в самое сердце. Наши прекрасные люди, которые планировали жить, строить, работать, создавать семьи, рожать детей, мужественно встали на защиту нашей Украины от кровавого оккупанта”, – отметил Козловский.

Видео сняли в Киеве, в местах, пострадавших от ударов российской армии.

“Разрушения ужасны. Без боли смотреть на это нельзя. Невозможно вернуть людей, которых нет. Эта видеоработа – это крик души каждого украинца и обращение ко всему миру – быть неравнодушными к этому геноциду и нашему горю”, – заявил певец.

Ми не вийдем з того бою,

Ми не станем на коліна.

Стали ми на смерть з тобою,

Щоб не вмерла Україна! – поется в композиции.