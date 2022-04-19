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19 апреля, 2022
 
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"Стали ми на смерть з тобою, щоб не вмерла Україна". Козловский в Киеве снял клип на песню "Інша весна". Видео

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Козловский: Эта видеоработа это крик души каждого украинца и обращение ко всему миру
Козловский: Эта видеоработа – это крик души каждого украинца и обращение ко всему миру
Скриншот: Віталій Козловський / YouTube

Украинский певец Виталий Козловский на своем YouTube-канале презентовал клип на повстанческую песню "Інша весна", написанную Иосифом Струцюком и Вадимом Гаркавым в 1985 году.

Авторов вдохновил просмотр фотографий, снятых на Волыни в 1940–1950-х годах.

"Там тогда шли кровопролитные бои, а на фотографиях рядом с мужественными воинами украинской повстанческой армии были приветливые и красивые девичьи лица. Они не пожалели своей молодости и жизни, чтобы бороться за свободную Украину. И сегодня строки этой песни – в самое сердце. Наши прекрасные люди, которые планировали жить, строить, работать, создавать семьи, рожать детей, мужественно встали на защиту нашей Украины от кровавого оккупанта”, – отметил Козловский.

Видео сняли в Киеве, в местах, пострадавших от ударов российской армии.

“Разрушения ужасны. Без боли смотреть на это нельзя. Невозможно вернуть людей, которых нет. Эта видеоработа – это крик души каждого украинца и обращение ко всему миру – быть неравнодушными к этому геноциду и нашему горю”, – заявил певец.

Ми не вийдем з того бою,
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна! – поется в композиции.

видео

Видео: Віталій Козловський / YouTube
Теги: Киев, война, украинцы, война России против Украины, Виталий Козловский, певец, разрушения
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