Дмитрий Быков: При Путине мне осталось жить полгода

"Я вижу огромную усталость от вранья и запретов", – сказал Быков о современном российском обществе.

По его мнению, к осени 2022 года начнутся масштабная отмена всех репрессивных законов и выход на свободу политзаключенных.

"Я верю в прекрасную Россию в будущем. Верю, что Россия путинская, напав на Украину, очень сократила срок жизни этого режима, очень ускорила все процессы. В январе я допускал, что при [президенте РФ Владимире] Путине мне придется жить еще очень долго. Сейчас я абсолютно убежден, что при Путине мне остается жить полгода, может быть, меньше", – заявил Быков.

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Видео: Навальный Live / YouTube

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