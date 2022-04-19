Хименес-Браво: Русские звезды, пока не поздно, вы можете выехать из страны и заявить о своей позиции. Или вам не будет места в этом мире

"Узнаваемость -- это ответственность! Когда ты не умеешь ее нести, ты становишься соучастником убийц и кремлевского режима. Русские звезды, пока не поздно, вы можете выехать из страны и заявить о своей позиции. Или вам не будет места в этом мире", – отметил он.

Хменес-Браво обнародовал видео, в котором показал "коридор позора" для посетителей концерта российского комика Нурлана Сабурова в Нью-Йорке.

Телеведущий добавил, что бесчеловечная шутка Сабурова в адрес украинской писательницы Юлии Косивчук, инициировавшей на его концерте акцию протеста против войны России в Украине, стала похоронами для его карьеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Война России против Украины. Главное (обновляется)