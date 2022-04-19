Хименес-Браво: Русские звезды, пока не поздно, вы можете выехать из страны и заявить о своей позиции. Или вам не будет места в этом мире

"Узнаваемость -- это ответственность! Когда ты не умеешь ее нести, ты становишься соучастником убийц и кремлевского режима. Русские звезды, пока не поздно, вы можете выехать из страны и заявить о своей позиции. Или вам не будет места в этом мире", – отметил он.
Хменес-Браво обнародовал видео, в котором показал "коридор позора" для посетителей концерта российского комика Нурлана Сабурова в Нью-Йорке.
Телеведущий добавил, что бесчеловечная шутка Сабурова в адрес украинской писательницы Юлии Косивчук, инициировавшей на его концерте акцию протеста против войны России в Украине, стала похоронами для его карьеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Концерт замалчивающего войну РФ против Украины Сабурова в Чикаго (США) был отменен благодаря инициативе украинской диаспоры.
Сабуров отказался заявить, что не поддерживает войну России против Украины. Во время выступлений в рамках тура Сабурова по США один из зрителей поинтересовался, почему комик не высказывается против военной агрессии РФ по отношению к Украине. Видео разместили на странице people.poland в Instagram. "Почему ты молчишь? Выскажись против. Почему ты съел язык и молчишь? Скажи, что ты против. Если ты зассал, так и скажи: "Я боюсь сказать "нет", – выкрикнул зритель. Сабуров признался, что действительно боится. "Да, так и есть. У меня есть семья, вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи", – сказал он.
Проживающая в США украинская писательница Юлия Косивчук на одном из концертов комика вышла на сцену в окровавленной белой одежде, которая символизировала убийство российскими оккупантами мирных украинских жителей. Реагируя на ее появление, Сабуров сравнил окровавленные пятна с месячными.
За молчаливую поддержку российской агрессии против Украины Сабуров внесен в черный список сайта theylovewar.com, где размещают информацию об украинских и российских деятелях шоу-бизнеса и блогерах, которые не осудили войну или поддержали действия руководства России.
Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.