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19 апреля, 2022
 
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Хименес-Браво: Русские звезды, пока не поздно, вы можете выехать из страны и заявить о своей позиции. Или вам не будет места в этом мире

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Хименес-Браво: Узнаваемость это ответственность!
Хименес-Браво: Узнаваемость – это ответственность!
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 18 апреля в Instagram заявил, что у представителей российского шоу-бизнеса еще есть возможность выразить сво позицию относительно военной агрессии РФ в Украине.

"Узнаваемость -- это ответственность! Когда ты не умеешь ее нести, ты становишься соучастником убийц и кремлевского режима. Русские звезды, пока не поздно, вы можете выехать из страны и заявить о своей позиции. Или вам не будет места в этом мире", – отметил он.

Хменес-Браво обнародовал видео, в котором показал "коридор позора" для посетителей концерта российского комика Нурлана Сабурова в Нью-Йорке.

Телеведущий добавил, что бесчеловечная шутка Сабурова в адрес украинской писательницы Юлии Косивчук, инициировавшей на его концерте акцию протеста против войны России в Украине, стала похоронами для его карьеры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Концерт замалчивающего войну РФ против Украины Сабурова в Чикаго (США) был отменен благодаря инициативе украинской диаспоры.

Сабуров отказался заявить, что не поддерживает войну России против Украины. Во время выступлений в рамках тура Сабурова по США один из зрителей поинтересовался, почему комик не высказывается против военной агрессии РФ по отношению к Украине. Видео разместили на странице people.poland в Instagram. "Почему ты молчишь? Выскажись против. Почему ты съел язык и молчишь? Скажи, что ты против. Если ты зассал, так и скажи: "Я боюсь сказать "нет", – выкрикнул зритель. Сабуров признался, что действительно боится. "Да, так и есть. У меня есть семья, вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи", – сказал он.

Проживающая в США украинская писательница Юлия Косивчук на одном из концертов комика вышла на сцену в окровавленной белой одежде, которая символизировала убийство российскими оккупантами мирных украинских жителей. Реагируя на ее появление, Сабуров сравнил окровавленные пятна с месячными.

За молчаливую поддержку российской агрессии против Украины Сабуров внесен в черный список сайта theylovewar.com, где размещают информацию об украинских и российских деятелях шоу-бизнеса и блогерах, которые не осудили войну или поддержали действия руководства России.

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: Россия, Украина, война, шоу-бизнес, война России против Украины, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, МастерШеф, русские, Нурлан Сабуров, Юлия Косивчук
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