  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове

По словам Ефросининой, она решила не размещать свой ролик после того как, увидела обращение к Киркорову своей подруги, украинской певицы Оли Поляковой.
"Там видно, что боль идет от самого сердца", – подчеркнула Ефросинина.
Телеведущая отметила, что с Киркоровым они "были дружны". После нападения России на Украину он не высказывал своего мнения о войне и не писал Ефросининой лично, а через почти два месяца войны высказался в поддержку украинской телеведущей Оксаны Марченко, жены кума президента РФ Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
"Филипп молчал. Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух [российский певец Николай] Басков, чем вот так высрался", – заявила Ефросинина.
Ефросинина с первых дней войны ведет активную информационную кампанию в соцсетях. Она рассказывает о зверствах российских военных в Украине и обращается к российским звездам, а также опровергает кремлевскую пропаганду.
Полякова 16 апреля в обращении к Киркорову заявила, что стыдится желания дружить с ним.
Киркоров призвал освободить "из подвалов СБУ Медведчука.
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Он находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.
21 февраля 2022 года к дому Медведчука в Киеве, в котором нардеп должен находиться под домашним арестом по решению суда, прибыло большое количество полиции и титушек. Журналист Bihus.info Денис Бигус написал о том, что "есть ощущение, что главный ожидатель "русского мира" съ...бывает".
27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте". Она не исключала объявление Медведчука в розыск.
4 марта суд во Львове дал разрешение на задержание Медведчука, из определения следует, что со 2 марта он был объявлен в розыск, отмечала "Украинская правда".
Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По словам Зеленского, кум Путина скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Президент предложил обменять Медведчука на пленных украинских военнослужащих. В Кремле в ответ заявили, что нардеп не является гражданином России, а также что якобы неизвестна его позиция относительно возможного обмена.
Марченко опубликовала 13 апреля в YouTube видеообращение к Зеленскому и президенту Турции Раджепу Эрдогану. Она заявила, что Медведчука задержали по личному указанию Зеленского. От президента Украины Марченко потребовала освобождения ее мужа. Пользователи Facebook поделились сомнениями, что к президентам Украины и Турции обращалась действительно Марченко.
В тот же день стало известно, что Лычаковский суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.
16 апреля Марченко записала еще одно видео, адресованное правительству Великобритании и 17 апреля – к наследному принцу Саудовской Аравии.