  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове

Ефросинина призналась, что "была дружна" с Киркоровым до войны Фото: mashaefrosinina / Instagram

По словам Ефросининой, она решила не размещать свой ролик после того как, увидела обращение к Киркорову своей подруги, украинской певицы Оли Поляковой.

"Там видно, что боль идет от самого сердца", – подчеркнула Ефросинина.

Телеведущая отметила, что с Киркоровым они "были дружны". После нападения России на Украину он не высказывал своего мнения о войне и не писал Ефросининой лично, а через почти два месяца войны высказался в поддержку украинской телеведущей Оксаны Марченко, жены кума президента РФ Владимира Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Филипп молчал. Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух [российский певец Николай] Басков, чем вот так высрался", – заявила Ефросинина.

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