  "В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки

Кикабидзе: Все идет у человека из мозгов. Мозги диктуют ему, что он должен быть гражданином своей Родины Фото: Вахтанг Кикабидзе / Facebook

Кикабидзе ответил на вопрос, было ли для него неожиданностью, что поддержавшая президента РФ Владимира Путина телеведущая Тина Канделаки, являясь грузинкой, "делает вид, что она россиянка".

"Для меня это не было неожиданностью. Я их семью давно знаю. Дело знаете в чем? Все идет у человека из мозгов. Мозги диктуют ему, что он должен быть гражданином своей Родины. Мне жена говорила, что у меня все наоборот: на первом месте – Родина, на втором – друзья, на третьем – семья. Так меня мама воспитала", – сказал он.

Кикабидзе отметил, что в России составляют списки так называемых предателей Родины, включая в них граждан других стран. Так он, будучи гражданином Грузии, попал в такой список.

"Я же гражданин своей страны. А они считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди", – сказал певец.

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