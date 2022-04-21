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21 апреля, 2022
 
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"В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки

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Кикабидзе: Все идет у человека из мозгов. Мозги диктуют ему, что он должен быть гражданином своей Родины
Кикабидзе: Все идет у человека из мозгов. Мозги диктуют ему, что он должен быть гражданином своей Родины
Фото: Вахтанг Кикабидзе / Facebook

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" 20 апреля заявил, что в России предателями Родины зачастую называют граждан других стран.

Кикабидзе ответил на вопрос, было ли для него неожиданностью, что поддержавшая президента РФ Владимира Путина телеведущая Тина Канделаки, являясь грузинкой, "делает вид, что она россиянка".

"Для меня это не было неожиданностью. Я их семью давно знаю. Дело знаете в чем? Все идет у человека из мозгов. Мозги диктуют ему, что он должен быть гражданином своей Родины. Мне жена говорила, что у меня все наоборот: на первом месте – Родина, на втором – друзья, на третьем – семья. Так меня мама воспитала", – сказал он.

Кикабидзе отметил, что в России составляют списки так называемых предателей Родины, включая в них граждан других стран. Так он, будучи гражданином Грузии, попал в такой список.

"Я же гражданин своей страны. А они считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди", – сказал певец.

ВИДЕО
Видео: Ходят слухи / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что процессуальный статус Канделаки в Украине – "лицо, подозреваемое в совершении преступления". Она отметила, что Канделаки в день нападения РФ на Украину допустила высказывания о смещении власти в стране. "Государственность Украины очень быстро восстановится после того, как Зеленский и те депутаты одиозные Верховной Рады, которые за восемь лет не смогли Украину никак приблизить к гражданскому миру, покинут территорию страны. В Украину, думаю, вернется [четвертый президент Виктор] Янукович", – процитировала Канделаки Венедиктова.

Теги: Россия, Украина, Тина Канделаки, война, Вахтанг Кикабидзе, актер, война России против Украины, телеведущая, певец
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