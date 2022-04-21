"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне

"Как только мы победим,
Над сердцами осядет дым.
И я встречу снова твой взгляд,
И твой взгляд будет другим.
И твой запах будет другим –
Безупречным таким и родным.
И я буду дышать только им,
Как только мы победим.
Мы поднимем свой дом из руин,
Встретим тех, кто вернется живым,
Раны вымоем, снимем броню
И дороги очистим от мин.
Ну а тем, кто погиб в этой тьме,
Мы оставим окно в тишине.
Сквозь него они будут смотреть
И гордиться собою вдвойне.
В память им создадим новый мир,
В память им и во благо живым.
Мир, сплетенный из нитей любви,
С высочайшего сорта людьми.
Мы врага показали как бить,
А теперь всех научим любить.
Наш пример миру необходим,
И поэтому мы победим", – написал Серга.
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Коля Серга пошел служить в ВСУ на второй день войны. Музыкант и поэт окончил военную кафедру Одесского государственного экологического университета.