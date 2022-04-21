"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне

Серга: Мы врага показали как бить, а теперь всех научим любить Скриншот: thekolya / Instagram

"Как только мы победим,

Над сердцами осядет дым.

И я встречу снова твой взгляд,

И твой взгляд будет другим.

И твой запах будет другим –

Безупречным таким и родным.

И я буду дышать только им,

Как только мы победим.

Мы поднимем свой дом из руин,

Встретим тех, кто вернется живым,

Раны вымоем, снимем броню

И дороги очистим от мин.

Ну а тем, кто погиб в этой тьме,

Мы оставим окно в тишине.

Сквозь него они будут смотреть

И гордиться собою вдвойне.

В память им создадим новый мир,

В память им и во благо живым.

Мир, сплетенный из нитей любви,

С высочайшего сорта людьми.

Мы врага показали как бить,

А теперь всех научим любить.

Наш пример миру необходим,

И поэтому мы победим", – написал Серга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николай Серга (@thekolya)

Война России против Украины. Главное (обновляется)