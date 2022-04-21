  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео

В клипе снялись фронтвумен группы Флоренс Уэлч и британский актер Билл Наи Скриншот: florencemachine / YouTube

В клипе снялись фронтвумен группы Флоренс Уэлч и британский актер Билл Наи.

Съемки ролика проходили в Киеве. Видео создал украинский продакшн Radioactive Film. В отдельных эпизодах показано здание крематория, а также залы одного из ресторанов столицы.

В финале клипа Florence and the Machine заявили, что посвятили клип украинцам, и выразили поддержку им.

"Посвящается духу, креативности и настойчивости наших храбрых украинских друзей. Клип был снят в ноябре 2021-го украинскими клипмейкерами и художниками, чью сияющую свободу невозможно погасить", – такие титры на черном фоне разместили в финале видео.