Огневич отреагировала на лишение ее звания заслуженной артистки Крыма

Огневич: Честно говоря, я думала это произошло уже давно Фото: zlata.ognevich / Instagram

"Честно говоря, я думала это произошло уже давно. Еще во времена аннексии, потому что я всегда говорила "Крым – это Украина". Что я могу сказать вам, мои не-друзья из Крыма? Советую читать книги и развивать интеллект, а не заниматься популизмом", – сказала певица.

Она сопроводила ролик титрами, в которых подчеркнула свою политическую и общественную позицию.

"Крым – это Украина. Спасибо за честь быть в компании "лишенных" вместе с [украинским боксером] Александром Усиком", – заявила Огневич.





Фото: zlata.ognevich / Instagram

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