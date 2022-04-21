Огневич отреагировала на лишение ее звания заслуженной артистки Крыма

"Честно говоря, я думала это произошло уже давно. Еще во времена аннексии, потому что я всегда говорила "Крым – это Украина". Что я могу сказать вам, мои не-друзья из Крыма? Советую читать книги и развивать интеллект, а не заниматься популизмом", – сказала певица.
Она сопроводила ролик титрами, в которых подчеркнула свою политическую и общественную позицию.
"Крым – это Украина. Спасибо за честь быть в компании "лишенных" вместе с [украинским боксером] Александром Усиком", – заявила Огневич.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
Огневич после нападения РФ на Украину отправилась в США. Певица выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.