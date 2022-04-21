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21 апреля, 2022
 
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"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России

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Российский музыкант Андрей Макаревич 20 апреля в Facebook сообщил об отмене в РФ концертов группы "Машина времени", лидером которой он является.

Макаревич отметил, что история отмены концертов "Машины времени" в России длинная.

"Первые запреты пошли в конце 1970-х. Мы еще жили в СССР. Играли по студенческим общагам и домам культуры, были сами по себе, поэтому запретить нас, как и вообще поймать, было не очень просто – мы нигде не состояли", – рассказал он.

В конце 1979 года "Машина времени", как отметил Макаревич, стали сотрудничать с "Росконцертом", и выступали до 1982 года.

"На полгодика нас закрыли. Дальше все было чудесно до 2014-го – Крым, Донбасс. Годика на полтора нас записали в "друзья хунты". Прошло и это. Я к тому, что когда сегодня опять отменяют концерты, могу только выразить сожаление нашим фанам, и напомнить – ничего нового. Давно живем. Будем жить дальше", – подытожил музыкант.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/5919539741396153

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Макаревич находится в Израиле, где у него 6 апреля родился сын.

Музыкант поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Макаревич назвал президента РФ Владимира Путина вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку", и на реальном примере показал, как происходит зомбирование людей.

Войне России против Украины Макаревич посвятил песню "Молитва".

Теги: Россия, война, Андрей Макаревич, концерт, запрет, война России против Украины, Машина времени, музыкант
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