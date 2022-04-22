ЕС поддерживает призыв Украины к РФ об открытии гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей Мариуполя – Боррель

Боррель: Вот уже несколько недель мир является свидетелем жестокого незаконного нападения России на Мариуполь Фото: EPA

"Вот уже несколько недель мир является свидетелем жестокого незаконного нападения России на Мариуполь, приведшего к широкомасштабным разрушениям города, в том числе зверствам против мирных жителей, под изощренным предлогом "освобождения" города. Тысячи его жителей были депортированы в Россию или насильственно перемещены на не подконтрольные правительству территории Украины. Несмотря на резню, устроенную Россией, в Мариуполе остается более 100 тыс. мирных жителей, в том числе около 1 тыс. человек, которые, возможно, укрылись на металлургическом заводе "Азовсталь", защищаемом Вооруженными силами Украины", – заявил Боррель.

Он сказал, что ЕС благодарен Украине за ее усилия по поиску дипломатического решения для эвакуации гражданских лиц, и сожалеет, что Россия "не отвечает взаимностью".

"ЕС поддерживает обращение Украины к Кремлю разрешить безопасную эвакуацию мирных жителей Мариуполя. Необходимо немедленно создать гуманитарные коридоры с необходимыми гарантиями прекращения огня из "Азовстали" и других районов города в другие районы Украины. Должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ для тех, кто доставляет гуманитарную помощь, в соответствии с основными принципами прав человека и международным гуманитарным правом", – говорится в заявлении.

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