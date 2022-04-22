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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС поддерживает призыв Украины к РФ об открытии гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей Мариуполя – Боррель

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Боррель: Вот уже несколько недель мир является свидетелем жестокого незаконного нападения России на Мариуполь
Боррель: Вот уже несколько недель мир является свидетелем жестокого незаконного нападения России на Мариуполь
Фото: EPA

Евросоюз поддерживает обращение Украины к России об открытии гуманитарного коридора из Мариуполя Донецкой области для безопасной эвакуации мирных жителей. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 22 апреля, его речь опубликована на сайте Европейской службы внешних связей.

"Вот уже несколько недель мир является свидетелем жестокого незаконного нападения России на Мариуполь, приведшего к широкомасштабным разрушениям города, в том числе зверствам против мирных жителей, под изощренным предлогом "освобождения" города. Тысячи его жителей были депортированы в Россию или насильственно перемещены на не подконтрольные правительству территории Украины. Несмотря на резню, устроенную Россией, в Мариуполе остается более 100 тыс. мирных жителей, в том числе около 1 тыс. человек, которые, возможно, укрылись на металлургическом заводе "Азовсталь", защищаемом Вооруженными силами Украины", – заявил Боррель.

Он сказал, что ЕС благодарен Украине за ее усилия по поиску дипломатического решения для эвакуации гражданских лиц, и сожалеет, что Россия "не отвечает взаимностью".

"ЕС поддерживает обращение Украины к Кремлю разрешить безопасную эвакуацию мирных жителей Мариуполя. Необходимо немедленно создать гуманитарные коридоры с необходимыми гарантиями прекращения огня из "Азовстали" и других районов города в другие районы Украины. Должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ для тех, кто доставляет гуманитарную помощь, в соответствии с основными принципами прав человека и международным гуманитарным правом", – говорится в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте. 12 апреля глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что этот способ россияне также заблокировали.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии". По "осторожным оценкам" местных властей, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тыс. человек

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми. Вечером 21 апреля они прибыли в Запорожье, таким образом эвакуировались 79 человек

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила 21 апреля, что около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся в бомбоубежищах "Азовстали". Она потребовала открыть гуманитарный коридор для этих людей. 

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", где укрываются украинские военные и мирные жители. Глава Кремля заявил, что "не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам", а нужно "заблокировать так, чтобы муха не пролетела". При этом сам Шойгу отчитался перед Путиным о якобы "освобождении" Мариуполя, несмотря на то, что российские войска так и не взяли "Азовсталь".

В тот же день после заявления Путина оккупанты продолжили штурм "Азовстали".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Мариуполь, полк Азов, эвакуация, гуманитарный коридор, Азовсталь, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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