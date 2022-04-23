Сегодня из Мариуполя снова попытаются эвакуировать женщин, детей и пожилых людей – Верещук

"По Мариуполю: сегодня снова пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Сейчас начинаем собираться на кольце возле торгового центра "Порт-Сити". Если все будет по плану, примерно в 12.00 начнем эвакуацию", – написала министр.
Позднее она предупредила, что оккупанты могут попытаться параллельно организовать свой коридор для эвакуации в РФ, и попросила быть бдительными.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что выезд колонны запланирован по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.
Предварительно согласована возможность присоединения частных авто по ходу маршрута к колонне, но места в автобусах – только для женщин, детей и пожилых.
По его информации, сейчас, во время подготовки к эвакуации, в городе "относительная тишина", но в районе "Азовстали" оккупанты устраивают провокации: заставляют местных жителей передвигаться с белыми повязками на пути, как они считают, потенциального выхода украинских военных.
"Таким образом россияне усиливают противоснайперные меры, продолжая использовать мариупольцев в качестве приманки и живого щита", – написал Андрющенко.
Накануне Верещук сообщала, что, возможно, 23 апреля удастся открыть из Мариуполя гуманитарный коридор для гражданских лиц. "Понимаю, как вам тяжело. Столько раз срывались коридоры. Но мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится", – добавила она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации Верещук, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.