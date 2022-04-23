Сегодня из Мариуполя снова попытаются эвакуировать женщин, детей и пожилых людей – Верещук

Если эвакуация не сорвется, автобусы выедут из Мариуполя в Запорожье Фото: EPA

"По Мариуполю: сегодня снова пытаемся эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Сейчас начинаем собираться на кольце возле торгового центра "Порт-Сити". Если все будет по плану, примерно в 12.00 начнем эвакуацию", – написала министр.

Позднее она предупредила, что оккупанты могут попытаться параллельно организовать свой коридор для эвакуации в РФ, и попросила быть бдительными.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что выезд колонны запланирован по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.

Предварительно согласована возможность присоединения частных авто по ходу маршрута к колонне, но места в автобусах – только для женщин, детей и пожилых.

По его информации, сейчас, во время подготовки к эвакуации, в городе "относительная тишина", но в районе "Азовстали" оккупанты устраивают провокации: заставляют местных жителей передвигаться с белыми повязками на пути, как они считают, потенциального выхода украинских военных.

"Таким образом россияне усиливают противоснайперные меры, продолжая использовать мариупольцев в качестве приманки и живого щита", – написал Андрющенко.

Накануне Верещук сообщала, что, возможно, 23 апреля удастся открыть из Мариуполя гуманитарный коридор для гражданских лиц. "Понимаю, как вам тяжело. Столько раз срывались коридоры. Но мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится", – добавила она.

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