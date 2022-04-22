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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия планировала отправить украинцев в Сибирь строить города – Данилов

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Данилов заявил, что у России "никогда не исчезнет желание" строить Сибирь за счет граждан Украины
Данилов заявил, что у России "никогда не исчезнет желание" строить Сибирь за счет граждан Украины
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у России "никогда не исчезнет желание" строить Сибирь за счет граждан Украины. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 22 апреля.

"6 сентября 2021 года вышла статья [министра обороны РФ Сергея] Шойгу, которая называлась "О новых городах Сибири". Немногие обратили внимание на эту публикацию, но мы на такие вещи обращаем внимание. Внимательно ее тогда прочитав, мы понимали, что желание за счет наших граждан, именно нашей страны, строить Сибирь, как это уже было неоднократно, у них никогда не исчезнет", – отметил Данилов.

Он добавил, что Шойгу озвучил план – построить от трех до пяти крупных городов для населения от 300 тыс. до 1 млн человек.

Секретарь СНБО сказал, что власти Украины знали о замыслах РФ.

"Нам было понятно, о чем идет речь. Шойгу в своей статье написал, что будут строить граждане стран СНГ. Если посмотреть на граждан стран СНГ, тут же, кроме нашей нации, кто еще должен строить? Нет у других народов возможности, физически такого количества, чтобы можно было реализовывать такие проекты. Тем более – что касается добычи нефти и газа в России, подавляющее большинство – это были наши граждане, ездившие на заработки", – уточнил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия запустила фильтрационные лагеря для украинцев еще до начала широкомасштабного вторжения, но никто не обратил на это внимания. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Украинцев, которых российские оккупанты насильственно депортируют из временно оккупированных населенных пунктов в Россию, отправляют в экономически депрессивные районы. Об этом сообщило 24 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины. "В качестве конечного пункта назначения называют ряд северных областей, в частности Сахалин", – отметили в ГУР МО.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 апреля заявил, что Евросоюз должен найти инструменты, чтобы остановить депортацию украинцев с временно оккупированных территорий в Россию.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 21 апреля заявил, что РФ будет препятствовать возвращению домой людей, которые были депортированы с временно оккупированных территорий Украины.

Теги: Россия, Украина, СНБО, Сибирь, депортация, война России против Украины, Алексей Данилов
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