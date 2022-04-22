Россия планировала отправить украинцев в Сибирь строить города – Данилов

Данилов заявил, что у России "никогда не исчезнет желание" строить Сибирь за счет граждан Украины Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"6 сентября 2021 года вышла статья [министра обороны РФ Сергея] Шойгу, которая называлась "О новых городах Сибири". Немногие обратили внимание на эту публикацию, но мы на такие вещи обращаем внимание. Внимательно ее тогда прочитав, мы понимали, что желание за счет наших граждан, именно нашей страны, строить Сибирь, как это уже было неоднократно, у них никогда не исчезнет", – отметил Данилов.

Он добавил, что Шойгу озвучил план – построить от трех до пяти крупных городов для населения от 300 тыс. до 1 млн человек.

Секретарь СНБО сказал, что власти Украины знали о замыслах РФ.

"Нам было понятно, о чем идет речь. Шойгу в своей статье написал, что будут строить граждане стран СНГ. Если посмотреть на граждан стран СНГ, тут же, кроме нашей нации, кто еще должен строить? Нет у других народов возможности, физически такого количества, чтобы можно было реализовывать такие проекты. Тем более – что касается добычи нефти и газа в России, подавляющее большинство – это были наши граждане, ездившие на заработки", – уточнил он.

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