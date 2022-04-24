Зеленский: Россия принудительно вывезла с оккупированной украинской территории около 500 тыс. человек

"Точных цифр вам на сегодня никто не даст. Имеющееся на сегодняшний день приблизительно. Мы считаем, что около полумиллиона людей было вывезено из разных оккупированных частей нашего государства на территорию Российской Федерации или частично на территорию оккупированного востока, Донецка, Луганска", – сказал он.

По данным президента, из этого числа около 5 тыс. – это дети.

"Это цифры, которые мы имели, я думаю, неделю назад. Какие цифры сейчас – не могу вам сказать", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что свежие "цифры точно не меньшие".

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