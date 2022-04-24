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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россия принудительно вывезла с оккупированной украинской территории около 500 тыс. человек

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Людей везут в Россию или ОРДЛО, отметил Зеленский
Людей везут в Россию или ОРДЛО, отметил Зеленский
Фото: ЕРА

С захватываемых территорий Украины российские оккупанты массово вывозят мирных жителей. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 апреля на пресс-конференции, которую транслировал в YouTube Офис президента.

"Точных цифр вам на сегодня никто не даст. Имеющееся на сегодняшний день приблизительно. Мы считаем, что около полумиллиона людей было вывезено из разных оккупированных частей нашего государства на территорию Российской Федерации или частично на территорию оккупированного востока, Донецка, Луганска", – сказал он.

По данным президента, из этого числа около 5 тыс. – это дети.

"Это цифры, которые мы имели, я думаю, неделю назад. Какие цифры сейчас – не могу вам сказать", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что свежие "цифры точно не меньшие".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей, вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы. По его словам, Россия, имеющая опыт принудительного переселения народов, никогда не признается, что людей вывезли насильно.

23 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что принудительно эвакуированных в Россию жителей Мариуполя везут за 8 тыс. км от их дома, в Приморский край РФ.

Теги: Россия, война, депортация, эвакуация, дети, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, ОРДЛО, российские оккупанты
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